Cervera sobre Brian: "Me gusta otro tipo de jugador en global, no solo las dos horas que entrena"

Álvaro Cervera sigue dándole vueltas al momento del equipo y la mentalidad de los suyos. El entrenador estuvo en Onda Cádiz, en el programa el Submarino Amarillo que dirige Hugo Vaca para reconocer entre otras cosas que ·"El equipo no está bien. Le cuesta mucho. Ahora no vamos a vender lo que no es. Desde Nastic el equipo no defiende nada, le tiran. Hay que intentar llevarlo a que se ponga bien. Se ha cambiado de mentalidad, del brillo en los ojos cuando se juegan los partidos y me pongo yo por delante. Algo ha cambiado que no somos iguales. La famosa frase de la lucha no se negocia, creo que ya estamos empezando a negociar algunas cosas y ahí ya perdemos el norte".

El entrenador habló sobre la situación de Brian Oliván y de Álex Fernandez y fue muy claro sobre la situación de ambos. Del lateral asegura que "a mí me gusta otro tipo de jugador en global, es decir, en todo. No es lo que juega, si no todo lo que engloba al jugador que no solo son las dos horas que entrena". El entrenador siguió argumentando que "a principios de temporada se intentó traer a otro futbolista, porque para el lateral necesitábamos a otro tipo diferente de jugador. Empezó a jugar Matos y hubo un momento que no lo vi bien y lo cambié por Brian. Luego vino el mercado de invierno, me decidí por Matos y ha estado muy bien y luego el cambio cuando confiamos en Pacha Espino nos vino mal".

Con Álex fue más generoso: "Confío en el como futbolista y personalmente. Es un buen profesional de los que quieres entrenar. Juegue o no juegue su trato siempre será el mismo. Sigo confiando en él, pero mi manera de verlo el que sale perdiendo es él". Pero también daba su visión futbolística del madrileño: "A mí los medio centro como Álex no me gustan y al él gusta jugar ahí. Cuando perdemos la pelota él tiende a estar en muchos sitio. Para mí su sitio es como tercer centrocampista , pero el no lo ve. Y en eso nos dejamos muchas cosas en el camino. También es cierto que metimos dos puntas y nos fue bien".