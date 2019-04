Lorite cree que no toca hablar de "la momia de Franco" o "las armas" pero sí del aborto

Andrés Lorite, cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, se presenta como “un concejal de pueblo que quiere representar a la Córdoba rural, a la Córdoba de los pueblos y las tradiciones”. Lorite, nacido en 1976, fue concejal en Zuheros con 23 años, después ha desempeñado su labor como concejal de Obejo y diputado provincial desde 2007. Es licenciado en Derecho, y lleva en cargos públicos desde los 23 años lo que no considera una rémora para su candidatura, “ejercí discretamente la abogacía entre 2003 y 2007, pero lo que tengo que aportar es eso, mi trayectoria política”.

Lorite carga contra el gobierno de Pedro Sánchez, y asegura que retomarán los proyectos que, afirma, estaban presupuestados y “se quedaron en un cajón” como la conversión de la Nacional 432 en autovía, la construcción de comisarías en Córdoba, o la Biblioteca del Estado que se construye en los Jardines de Agricultura. Lorite ha afirmado en esta entrevista que la obra la frenó el gobierno de Pedro Sánchez para matizar posteriormente que fue con el gobierno de Rajoy, cuando “se quedó parada por cuestiones de índole técnica”; “Pedro Sánchez, no ha retomado su construcción”, dice, a pesar de que las obras se reiniciaron hace tres días, algo sobre lo que, reconoce, “no tenía constancia”.

“La actual alcaldesa de Córdoba no está siendo lo suficientemente reivindicativa, con el gobierno de España y con la Junta de Andalucía en la anterior etapa”, afirma, para explicar el hecho de que Córdoba aparezca casi siempre a la cola de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado. Lorite anuncia que él será “exigente” y defenderá los intereses de Córdoba “con el gobierno que sea”.

En lo que respecta a los problemas del despoblamiento de las zonas rurales propone “un pacto nacional con fuerzas políticas, agentes y organizaciones afectadas, un plan estratégico que cuente con incentivos fiscales, medidas para el relevo generacional, acceso a la vivienda, a la Educación y a la Sanidad Pública” y ante la propuesta de Ciudadanos de reducir el IRPF para los contratados en municipios menores de 5.000 habitantes, critica que Albert Rivera “debería aclararse porque pretendía fusionar los municipios menores de 5.000 habitantes y eliminar las diputaciones provinciales”. “Si se eliminan las diputaciones desaparecerán los pueblos”, concluye.

Lorite habla de pensiones, y se compromete a su revalorización aunque no concreta en qué porcentaje para sí afirmar que “si no se genera empleo es insostenible el sistema de pensiones”.

Lorite afea a Vox que no hayan aportado “medidas que solucionen los problemas de España” y entiende que ha temas “que no tocan, como las armas o la momia de Franco; España tiene problemas de verdad, como el empleo, el desarrollo industrial, los retos demográficos”. A la pregunta de si el aborto es uno de los problemas de España, Lorite sostiene que “lo que no es el aborto es un derecho” y que “hay que hablar de él”.