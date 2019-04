Paul Yarza: "Totorika sigue gobernando en remoto desde la sombra"

EH Bildu asegura que el ex alcalde de Ermua Carlos Totorika sigue gobernando "en remoto" y "desde la sombra o desde otro lugar que no es el Ayuntamiento". El portavoz de la coalición abertzale en el consistorio ermuarra y candidato a la alcaldía, Paul Yarza, asegurado a Radio Eibar Cadena SER que la labor del gobierno municipal no ha cambiado con la llegada de Juan Carlos Abascal al puesto de alcalde. Yarza ha señalado, en relación al gobierno municipal, que tiene una forma "arcaica" de gobernar, añadiendo que "hablan de participación, pero luego no se consuma". El portavoz abertzale ha considerado "un error tener centralizada la actividad municipal" y que el trabajo del gobierno "es más una labor de control más que de gestión".

En relación a los principales problemas que sufre Ermua, Paul Yarza ha señalado los aparcamientos, la vivienda y una juventud "ninguneada", lamentado que "no ha sido posible una relación entre el Ayuntamiento y la Gazte Asanblada. Desde EH Bildu abogan por la creación de un Consejo de la Juventud y un Consejo del Deporte. Por otro lado, ha lamentado la falta de participación de la ciudadanía. Sobre las perspecivas de EH Bildu en las Elecciones Municipales del mes de mayo, Yarza ha afirmado que la intención es lograr una "mejor presencia en el Ayuntamiento" y que "el trabajo va a dar sus frutos".