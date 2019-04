Antonio Mateo, el hombre milagro

Antonio Javier Mateo Enguídanos se ha convertido en el hombre milagro del Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino. El técnico eldense, con la complicidad de su entrañable amigo José Miguel Cantos, ha sido el encargado de devolver la ilusión a la hinchada del balonmano femenino en Elda utilizando como herramienta, la ilusión, el trabajo y la fe en un equipo por el que casi nadie daba un céntimo a principio de temporada después de quedarse con lo puesto tras la marcha de buena parte de la plantilla que la pasada campaña estuvo a las órdenes de Fran Piedecausa.

Sorteando adversidades de diversa índole principalmente relacionadas con la falta de efectivos incluso para llevar a cabo alguna de las sesiones de entrenamiento, el vestuario del Elda Prestigio se ha plantado en la última jornada con posibilidades de ser uno de los dos equipos del grupo que luche por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. Para eso, tiene que ganar en la pista zaragozana del Unizar Dominicos y que el H. Sant Quirze pierda en su pista ante el H. Sant Vicent – Bar Mi Casao que el Servigroup Benidorm empate o pierda en la suya ante el Agustinos Alicante.

Antonio Mateo y José Miguel Cantos (D) / Cadena SER

Mateo y Cantos han sabido gestionar una temporada complicada en la que han tenido que alternar la participación de jugadoras juveniles en el primer equipo apoyadas en las veteranas que han sacado fuerzas de flaqueza para tirar del carro.

Además, por si fuera poco, Antonio Mateo partía con el hándicap de su inexperiencia en el balonmano de mujeres por mucho que le avalara una trayectoria de éxitos en el primer equipo del Bm. Elda – C.E.E.

La complicidad entre el cuerpo técnico y el vestuario ha sido tal que, llegados a este punto, están a punto de culminar, pase lo que pase el sábado, la mejor temporada desde que el equipo compite en esta categoría sin olvidar que ambos, Cantos y Mateo, han hecho que el equipo juvenil se haya metido en el Sector Zonal del Campeonato de España después de haber sido subcampeón autonómico.

Si la directiva del Bm. Fem. Elda quiere seguir cimentando este proyecto, bien haría en atar cuanto antes al binomio formado por Antonio Mateo y José Miguel Cantos. Su trabajo no está pasando desapercibido por lo que ofrecimientos para dirigir a otros equipos no les va a faltar, si es que no los han recibido ya, y para luego puede ser tarde.