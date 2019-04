El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural sufre pero no cede (60-61)

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural logró el pasado sábado en Onil, una tan importante como trabajada victoria al imponerse al C. D. Onil “B” (60-61) en el partido de la 24ª jornada de liga en el Grupo D de la Preferente valenciana de baloncesto sénior masculino.

El Onil le puso las cosas tremendamente complicadas a los de Isidro Soria hasta el último segundo de encuentro teniendo posesión para llevar el partido a la prórroga, aunque en esta ocasión, la fortuna cayó del lado eldense que logró una merecida victoria.

El comienzo del choque fue un fiel reflejo de lo que aconteció durante el resto del mismo. Una situación que los visitantes no supieron revertir en ningún momento, ni fuera desde el banquillo ni en la pista.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural sabía de antemano que iba a disputar un duro encuentro ante un rival que está coqueteando con el descenso, que iba a salir a darlo todo y en todo momento por lo que Isidro Soria intentó inculcar a su jugadores la idea de que “al rival hay que doblegarlo en pista y trabajando consecuentemente con lo entrenado durante la semana” aunque en esta ocasión, dio la impresión de que tras encadenar un racha de cinco partidos consecutivos con victoria, “ganaríamos a Onil sin salir a darlo todo y eso es imposible”.

Los verdinegros empezaron diluidos, intentando solventar el partido sin juego en equipo, sin trabajar rebote en ningún caso, protestando todas y cada una de las decisiones arbitrales y con intensidad cero en todos sus movimientos por lo que les fue muy difícil poder competir con garantías de éxito.

Al descanso se llegó con igualdad en el marcador, aunque con una ligera ventaja para los de Elda (35-39) más bien por desaciertos del rival que falló varios contraataques en solitario, que por su acierto en todas las facetas del juego.

Se intentó inculcar desde el vestuario eldense, un nuevo ritmo con más alegría de juego para encarar un nuevo partido. Sin embargo, en el tercer cuarto seguían con la misma dinámica defensiva cometiendo sucesivas faltas personales que metían al rival en el partido por su acierto desde el tiro libre.

Soria intentó solventar la situación rotando en menor medida que en otras ocasiones, pero el sábado no surtía el efecto deseado, aunque a pesar del bloqueo de ideas, eran superiores en el electrónico, solo en el electrónico, al rival a pesar de que el marcador no era reflejo de su juego. Al final de ese penúltimo cuarto, el marcador reflejaba 39-46.

Isidro Soria se mostraba muy crítico con la actitud de determinados jugadores afeándoles que “se borraron del partido y no querían ayudar” por lo que solo les quedaba mantener su ventaja e intentar hacer daño al rival en su juego defensivo a base de su tiro exterior, y defender más intensos para poder ganar el partido cuando todo el gasto lo estaba realizando el C. D. Onil “B” que continuamente conseguía canastas bien elaboradas trabajando bien la carencia de intensidad visitante en las salidas de bloqueos haciendo presagiar que el final del partido seria igualadísimo. Tanto es así que a falta de dos minutos y con tres puntos arriba, el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural conseguía hacer las dos mejores acciones del partido ofensivamente y se fueron al último minuto sin que los locales pudieran remontar ese parcial. Sin embargo, el equipo verdinegro seguía empeñado en darle emoción al choque y en los segundos finales, erró dos tiros libres dándole la última posesión a Onil que, tras realizar un buen movimiento, tuvo el último lanzamiento para poder llevar el encuentro a prórroga. Sin embargo, lanzaron de dos puntos consiguiendo encestar, pero no fue suficiente y el equipo eldense logró su sexta victoria consecutiva.

Isidro Soria, entrenador del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural, advierte de que “lo ocurrido el sábado no nos debe de suceder en los dos encuentros que nos quedan, hay que salir con otra mentalidad individual y colectivamente a la pista para no bajar ni un ápice nuestra forma de jugar y competir porque si no es así, mal camino llevamos” añadiendo que “personalmente prefiero una derrota que nos haga reflexionar de una forma diferente que una victoria como la que sacamos el sábado en onil”.

El próximo sábado (20:00 h), en la penúltima jornada de liga, el equipo eldense recibe en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al ADESAVI “B”, penúltimo clasificado.