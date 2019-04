El C. B. Elda Fem. aguanta el tirón (56-42)

El C. B. Elda Fem. logró el pasado domingo en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, la victoria en el antepenúltimo partido en el Grupo D del Campeonato Preferente de baloncesto sénior femenino.

Las de Inma Payá vencieron (56-42) al ESET Ontinet en un partido donde las de Elda tuvieron que emplearse a fondo para doblegar a un rival que lucha cada balón y cada rebote aprovechando cualquier despiste del contrario.

El equipo eldense tenía claro que debía jugar un partido serio, que no debía relajarse y no dar nada por hecho antes del minuto 40 porque cualquier despiste podría tirar por la borda la gran segunda fase que el equipo viene realizando.

Empezaron el primer cuarto muy centradas e intentando practicar cosas de cara a futuros partidos que les exigieran algo más. Desde el principio marcaron la diferencia, probaron cosas nuevas que salían y empezaban a sacar algo de ventaja en el marcador, aunque la poca comunicación en defensa de cara a los cambios en los bloqueos o en los contraataques les llevaron de cabeza. De cualquier modo, el C. B. Elda supo gestionar la renta llegando al descanso no con la ventaja que les hubiera gustado por las bajas y la necesidad de rotar para no sobrecargar y dar los minutos que necesitan algunas jugadoras para terminar de coger la confianza.

Los primeros minutos del tercer cuarto parecían una pesadilla. Volvía a aparecer el fantasma del miedo y la falta de confianza lo que les puso en serios aprietos porque el equipo visitante no daba por perdido nada llegando a ponerse a cuatro puntos. Tras un minuto de respiro y de volver a marcar las líneas de juego que debían seguir (las de los dos primeros cuartos), se estabilizo y volvieron a la senda de la defensa fuerte para poder atacar fácil puesto que las visitantes montaron una zona desde final del segundo cuarto al término del partido. Empezaron a entrar los tiros, volvió la confianza y en el último cuarto con los deberes hechos, siguió castigando en defensa generándole muchos contraataques y la movilidad de balón a la hora de atacar la zona.

Con esta victoria, el C. B. Elda Fem. se sitúa a un punto de pasar como primeras de grupo a falta de dos jornadas por disputarse.

Inma Payá, entrenadora del equipo eldense, ha querido “felicitar a las jugadoras por la actitud, la capacidad de poder recuperarse de una dinámica negativa, porque en la situación en la que estamos podríamos haber pecado de confianza y complicarlo”.

El próximo domingo, visitan el C. B. Aspe (12:00 h) en el penúltimo partido de esta fase de la competición.