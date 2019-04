IU y Podemos cierran la lista para la capital sin Jaén Sentido y Común

Podemos e Izquierda Unida han dado por cerrada la lista para las próximas Municipales en Jaén capital sin la inclusión de miembros de Jaén Sentido y Común, aunque el máximo representante de este colectivo ha dicho a esta emisora que todavía hay tiempo.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Podemos e Izquierda Unida han hecho oficial que cierran su candidatura conjunta a las municipales al ayuntamiento de la capital bajo la denominación Adelante Jaén Ciudad con Lucía Real de candidata a la alcaldía y sin noticias de Jaén Sentido y Común, formación que actualmente tiene tres concejales en el Consistorio. Lo hacen así porque, argumentan, el plazo dado a esta formación terminaba el 31 de marzo y hasta ese día no habían recibido noticias, algo que "sienten".

Del mismo modo, esta redacción se ha puesto en contacto con el presidente de la asociación Jaén Sentido y Común, Miguel Quesada, que ha explicado que la divergencia fundamental es que les pedían integrarse en la marca Adelante, algo que ellos rechazan ya que consideran más lógica una coalición, principalmente por su carácter municipalista y porque no pueden integrarse en algo en lo que no han participado. Pese a esa importante diferencia, desde Jaén Sentido y Común insisten en que seguirán trabajando por la unidad, que han enviado una última comunicación ayer por la tarde a los miembros de Podemos para seguir con las conversaciones y que el plazo oficial para presentar las candidaturas es el 12 de abril, no el 31 de marzo que fijaba Adelante Andalucía, por lo que no dan todavía la unidad por imposible.