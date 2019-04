Peña Rock abre sus puertas para darse a conocer a todos los aficionados a la música

Este fin de semana, ‘Jornada de Puertas Abiertas’ de la Asociación ‘Peña Rock y sus Derivados’ para dar a conocer los trabajos de reforma realizados en su sede-local de ensayo, ubicado en el Complejo Polideportivo Palomares.

Su presidente, José Manuel López, aprovechaba la ocasión para presentar las actividades que está realizando, “…Una de las principales ha sido la remodelación del local de ensayo y la sala de reuniones. Eso es lo que llevamos haciendo desde diciembre… Una de las primeras actividades de este año 2.019, sería la ‘Jornada de Puertas abiertas’, pero es una jornada que podríamos hacer cada año, porque la idea es que las actividades vayan creciendo. Para esta jornada pretendemos hacer ‘Jam Session’ con participación de socios, que ya ensayan aquí, y a otros aficionados, va a estar el local abierto, para que toque lo que quieran, para que haya música en vivo durante todo el día… Ya que estamos en un local de ensayo y en algo que promueve la cultura musical en directo… La reforma ha consistido en comprar mobiliario, pintura, decoración, nuevo logo, nueva estética. En todo, los socios se han volcado, además hemos pasado de 20 socios, que estábamos, estamos ya por los 70 socios, estamos un 300 % más. Es una de las cosas de la que más orgullosos nos sentimos, con la incorporación de mucha gente joven… Nuestro objetivo principal, aparte de hacer festivales, es promover la cultura musical, rock, blues, metal… Y que la gente venga a ensayar. El local que tenemos aquí es para eso, para que los socios sigan tocando. Y fomentar los grupos, porque aquí, en Jódar, ha llegado a haber hasta 13 grupos…”.

Momento de las declaraciones de alcalde, José Luis HIdalgo / Antonio Plaza

En cuanto a otras actividades previstas, la más inmediata, este sábado, 6 de abril, ‘Botijuela Rock’, en el que el grupo ganador del concurso de maquetas, tendrá el derecho a actuar en el Estaka Rock 2019, en el mes de julio, “… Lo hemos enfocado como un concurso de maquetas, a nivel autonómico. Nos han mandado maquetas unos 30 grupos, de los que, en una primera fase seleccionamos a 10 grupos. En la siguiente fase, a través de las redes sociales, en Facebook, por votación popular, se han elegido a 4, que son los que participaran el 6 de abril. Los grupos son ‘3 de bastos’ (Punk de Fuengirola), ‘Evildog’ (Pop de Málaga), ‘Helter Skelter’ (Transmetal de Úbeda) y ‘Medictum’ (Transmetal de Sevilla). También participaran, como invitados ‘Los Makis’ (Jódar) y ‘Los Kultura’ (Linares). La entrada es gratuita, en el Auditorio del Complejo Polideportivo Palomares.

Fruto del crecimiento del colectivo, José Manuel López daba a conocer que se está multiplicando la colaboración de distintas empresas, “… Hasta ahora solo contábamos con la colaboración del Ayuntamiento de Jódar. Este año, para el Botijuela contamos con 4 colaboradores y para el Estaka contamos ya con 23…”.

Sobre el contenido del Estaka adelantaba algunos de los integrantes del cartel, “… El ganador del concurso Botijuela Rock, ‘Muerto en vida’ una banda local, ‘Nervosa’ un grupo femenino que llegará desde Brasil. La principal apuesta es Koma, tras cinco años sin hacer gira, va a ser un plato muy fuerte. Tenemos ya confirmados tres autobuses desde Jaén, Almería y desde la Loma (Úbeda, Torreperogil…). Nos faltan por algunas sorpresas, que daremos a conocer en el Botijuela, el 6 de abril…”.

Sobre la evolución y crecimiento del certamen, reconoce el esfuerzo y trabajo de anteriores directivas, “… Aquí el mérito no es de este año, aquí el mérito viene de atrás, de las antiguas directivas. No es el último año el principal, con todas las directivas que han ido pasando, han ido creciendo… Cada año se dan más servicios en el festival, comida, bebida, puestos de merchandising, organización a nivel técnico, sonido, imagen, escenografía… Todo eso ya es equiparable a los festivales de gran escala. Ahora mismo no tenemos nada que envidiar a ningún festival de la provincia…”.

Festivales en la provincia

López hacía balance del que considera auge de los festivales en la provincia, “… Hay ya casi más de 30 festivales, entre rock, blues… Es un tema que creemos que está en auge, unos en estilo más extremo, otros más punk, otros más ‘poperos’…”.

En la apertura de la ‘Jornada de Puertas Abiertas’, el alcalde, José Luis Hidalgo, y la concejala de Cultura y Festejos, Paqui Marcos, conocían esas actividades, y confirmaba el compromiso del Ayuntamiento de Jódar con el colectivo, de cara a conseguir la mayor rentabilidad social, agradeciendo además, la invitación a conocer su trabajo“… El esfuerzo económico por parte del ayuntamiento más importante, lo hicimos en 2.012, con la cesión del local de ensayo, que era la prioridad, lo más necesario entonces. El año pasado hicimos un esfuerzo en el Estaka, poniendo algo más. Eso ha repercutido en que a vosotros os fue mejor, hubo más asistencia, más entradas, y lejos de dormiros, lo que habéis hecho es invertirlo aquí. A mí me encanta cuando me decís que viene gente de Vallecas y que se quedan sorprendidos con las instalaciones que tenemos aquí. Ese es el camino… Dinero, los ayuntamientos nunca estamos sobrados, pero si da este resultado, encantados, alegría que nos dais. Esa parte importante, el trabajo que habéis hecho, el dinero es necesario, pero si un equipo de gente que lo utilice y lo gestione, para poco sirve… Ponemos más dinero, es un festival más importante, más fuerte. Estamos consiguiendo lo que todos queremos, que venga más gente… Ya que somos conocidos por la Cita con la Música Folk y el Festival Flamenco. Vamos ahora por el rock, trabajando así, de vuestra mano, llevamos el camino, yo creo que sí, que lo vamos a conseguir… A mí lo que más me gusta, es mañana la ‘Jornada de Puertas Abiertas’, para que vengan los jóvenes, y que vean lo que hay aquí, esto es una opción de ocio, más, para Jódar. Os animo a que continuéis en esa línea… Y se puede ser socio de Peñarock, por solo 15 €uros al año…”.