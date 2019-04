"Hay poca crítica concienzuda y con argumentos"

El paso de José Manuel Aira por la SD Ponferradina fue efímero, solo dos temporadas en el ibicio de su edad juvenil que no llegó a completar, a pesar de debutar con el primer equipo. Una llamada del Deportivo de A Coruña lo cambió todo. Ahí empezó la "odisea" futbolística del ahora entrenador de la Cultural, que apenas tiene recuerdo de los derbis provinciales. El próximo se juega el domingo en el Reino de León y será el único leonés directamente presente en un partido que no le altera. Ponferradino, sí, pero ya muy culturalista.

"Mis rutinas no se van a alterar por mucho derbi que sea, por muchos partidos importantes que afronte en mi carrera...Nadie podrá alterar mi rutina por mucho que lo intente", señala Aira en su visita a Radio León, aunque no oculta el carácter del duelo: "será especial porque es la primera vez quie m enfrento al equipo de mi ciudad como entrenador, pero nada más, esos sentimientos no alterarán mi forma de comportarme". A pesar de la distancia con estos duelos, hasta ahora como observador agradece que "haya ido evolucionando para bien en lo que al ambiente se refiere. Antes había incidentes o enfrentamientos y han dejado paso a la normalidad más allá de pequeños conflictos de pequeñas minorías".

La emotividad del momento en el que será foco de atención deja pasó a la rabiosa actualidad, que en el conjunto capitalino pasa por la delicada situación de la delantera. Con Dioni fuera de combate para varias semanas y Aridane entre algodones, el técnico se mostró cariacontecido: "hay tensión, carga de trabajo y hablamos de un jugador que venía sin competir. A otros equipos les ha pasado con sus delanteros. Todos tenemos nuestros inconvenientes, pero tenemos que sobreponermos y buscar soluciones. Hay alternativas porque la plantilla nos las da".

Y si Aridane no se recupera (no se garantiza su concurso en el derbi), ¿el filial ofrece soluciones? Aira desvela que la principal opción que aporta el conjunto de Tercera División está igualmente condicionada por las lesiones. "El que normalmente trabaja con nosotros, Romagnoli, también está con problemas y no se va a dar porque no va a poder trabajar con nosotros. Llegado el caso no habría problema", dijo.

Con respecto a las críticas recibidas tras la derrota de la pasada jornada y sus consecuencias, el entrenador culturalista señala que "el entorno siempre valora el rendimiento en función del resultado y hay que asumirlo. Hace mucho que gestiono muy bien lo que pasa después de un partido y lo hago en función de si me aporta o no". Explica Aira que "hay muy poca opinión que surja de un análisis concienzudo, metódico y con argumentos coherentes sobre lo que pasa en un partido".

La nula capacidad ofensiva ante el marco del Fuenlabrada o la escasa fiabilidad de la Cultural en los duelos directos están detrás de la crítica, de la que no rehuye el técnico. "Es una realidad como un templo que no hemos sido capaces de sobreponernos a rivales de la parte alta de la tabla. Sobre el presupuesto, es absurdo ese tipo de reflexión porque pasa en todas las categorías y también a los más potentes del mundo. ¿Qué estarán diciendo en el PSG?". Tras analizar los pormenores del rendimiento de su plantilla, Aira respondió a todas las preguntas de los oyentes.