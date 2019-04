El BNG lamenta que llegar a la capital gallega suponga cinco horas en tren, tanto como de París a Londres

En un acto de precampaña, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la cabeza de lista al congreso por Lugo, Maite Ferreiro, han reivindicado en la estación de tren, de la ciudad amurallada, una conexión directa de Lugo con Compostela, dado que actualmente se tardan cinco horas en poco más de cien kilómetros.

Pontón ha descrito la situación como “no admisible, con una discriminación clara porque Lugo es la única ciudad de Galicia que no está conectada directamente con Santiago de Compostela y que los trenes que pasan por aquí es porque van a Madrid porque sino no habría ni tan siquiera ningún tipo de servicio”.

“Hoy ir en tren desde Santiago a Lugo o Lugo a Santiago es una auténtica odisea, hablamos de un trayecto que lleva unas cinco horas. Es más rápido ir de Paris a Londres que de Santiago a Lugo, y eso nos deja en evidencia la falta de una visión del ferrocarril desde una perspectiva gallega, de cómo verterbar el territorio”, ha alertado.

Ante esto, los nacionalistas lanzan la propuesta, que llevarán al parlamento nacional de obtener representación, de “unir desde Curtis a Ordes una línea de 27 kilómetros que ahorraría tener que ir a Coruña , y nos permitiría hacer el viaje en unos tiempos competitivos”.

Finalmente Pontón ha esgrimido la necesidad de promover una “campaña” bajo el lema “Lugo existe porque vemos que no llega el ferrocarril, no llegan las autovías, no llegan inversiones para modernización de nuestro tejido productivo, que en definitiva tenemos que lanzar un SOS ante la situación en que está Lugo”.

También, sobre el ferrocarril, ha pedido que se haga “una apuesta estratégica por el FEVE y eso significaría un plan extraordinario de inversiones, y la solución también pasa porque el FEVE (que da cobertura a la Mariña de Lugo) se transfiera a Galicia con recursos para poder modernizar la línea”.