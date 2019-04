Varo: "La renovación, ahora, puede ser un aliciente para contagiar las ansias de salvarnos"

Alberto Varo:se queda. O catalán amplia a súa vinculación coa entidade albivermella por tres tampadas máis. Esta sinatura metrialízase, quizáis, nun dos peores momentos para o CD Lugo dende a súa chegada á División de Prata. Os pupilos de Monteagudo non son quen de enlazar unha boa racha e durmen, así, a tres puntos sobre o descenso."Creo que mi renovación, en estos momentos, es un aliciente para transmitir las ganas, las ansias, que tenemos de salvarnos", explica o gardameta.

Varo aterraba en Lugo esta mesma tempada. É a súa primeira experienca lonxe da casa e asegura que "la cuidad es pequeñita, tiene su casco histórico, me recuerda por eso a Tarragona y bueno... se come muy bien. Estoy muy contento aquí", bromea. Contento ten que estar, tamén, a entidade deportiva co seu rendemento. O porteiro puxo as luvas para defendelar portería amurallada nos partidos de Copa. "Que me renueven hasta el 2022 también es una muestra de confianza por parte del club", valora.

Por diante dez xornadas definitivas para que o obxectivo de mantersa na categoría se cumpra. Dez encontro, dez finais. A primeira xógase na casa ante o Osasuna. Visita o Anxo Carro o líder da categoría."Necesitamos más que nunca a la afición. De manera incosciente, escucharles te animan a seguir y a pelear en el campo".

Baixo o claim: "Partamos a gorxa", o CD Lugo pretende animalos lucenses a baixar o domingo 7 ó campo. Deste xeito, cada abonado pode retirar unha entrada de balde para ir acompañado ó partido. Como novidade a retirada desta entrada poderase facer até o propio día do partido no despacho de billetes.

Escoita a Varo! Dalle ó play!