Peligra el acuerdo con la policía

El Grupo Municipal Popular se muestra preocupado porque el acuerdo al que se llegó entre Ayuntamiento y Policía no se pueda ratificar.

El pasado 14 de marzo se celebró una mesa de negociación en la que se pactaron unos puntos de acuerdo que luego se ratificarían en pleno. Entre esos puntos estaba la eliminación de la limitación de 50 horas extras anuales para los efectivos y que así pudiesen cobrar las que hiciesen a mayores, pues bien, ahora los técnicos municipales aseguran que no se puede eliminar la limitación y se cuestiona si cobrarán o no las horas extras. Esto demuestra, según los populares, la mala gestión del equipo de gobierno que lleva a la mesa de negociación acuerdos que luego no se pueden ratificar.

Esta situación preocupa más al PP en unas fechas en las que se ha firmado un acuerdo para la retransmisión de procesiones y, dicen, no se puede asegurar el buen desarrollo de las mismas al estar sin servicio de grúa y con una policía local bajo mínimos.