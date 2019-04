1.838 pacientes están pendientes de una operación en el Hospital de Motril

El Plan de choque de la Junta de Andalucía para reducir las listas de espera no ha obtenido el visto bueno del Sindicato Médico. Según denuncia, Antonio Fernández, delegado de este sindicato en el Hospital comarcal, la Junta no ha contado con el personal sanitario ni aquí, ni en toda Andalucía. Considera el Plan de 'parcheo', con un plan limitado de actuación y dotado de presupuesto que no acaba con el problema que pasa por la falta de facultativos.

En el caso del Hospital de Motril, la falta de anestesistas está detrás, en parte, de las listas de espera hospitalarias. Según ha anunciado su gerente, Jose Luis Salcedo, el centro hospitalario de la costa espera ese refuerzo para poder aligerar la cifra de 1.838 pacientes pendientes de una operación.

El nuevo gerente ha explicado hoy que se necesita un empujón especial en Traumatología, Cirugía Ortopédica y Oftalmología. Ha anunciado que se está trabajando para que, de manera puntual, se trasladen anestesistas a Motril y así crear equipos mixtos para intervenciones extra.

Escucha las entrevistas del gerente del hospital, Jose Luis Salcedo, y el delegado del Sindicato Médico, Antonio Fernández, realizadas en el programa "Hoy por Hoy Motril"