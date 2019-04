El UCAM Murcia presenta a Manu Lecomte

El base belga Manu Lecomte, nuevo fichaje del UCAM Murcia CB, ha sido presentado este martes ante los medios de comunicación. Asegura que pese a que su posición natural es la de base, también puede jugar de escolta y no tardará en adaptarse al equipo: "Puedo pasar, puedo tirar de tres, aunque estoy aquí para ayudar al equipo en lo que se necesite y aportar lo que pueda".

Además, dice estar preparado para debutar ante Baskonia este domingo en el Palacio: "Sí, estoy preparado, el entrenador está haciendo un gran trabajo para que esté preparado para disputar el partido. Ellos son un gran equipo y tendremos que jugar muy bien. Estoy emocionado".

"No es la primera vez que me encuentro con la situación de luchar por la permanencia. La situación en la que está el equipo no refleja la calidad que tiene y es un reto muy bonito" recuerda un Lecomte que no mira más allá de los próximos dos meses y afirma que su objetivo es ir cada partido a muerte para dar lo mejor.

El base belga de 23 años y procedente del Aguas Calientes Clippers vestirá el número 24 que hasta ahora llevaba su compatriota Kevin Tumba que fue operado del hombro para estabilizar los rotadores: "Tumba y yo somos muy amigos y jugamos juntos en la selección belga. Quería llevar su número en honor a él. Me ha hablado muy bien del equipo y estoy muy emocionado de estar aquí".