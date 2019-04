A falta de cuatro jornadas para finalizar la liga, Carnes do Ribeiro, conseguía su principal objetivo, la permanencia en la primera división nacional del balonmano.

La pasada jornada, el equipo ribadaviense, con muchas bajas perdía en su cancha frente al B.M. Cañiza por 24 a 30. Pese a esta derrota y gracias a otros marcadores que favorecían al Carnes do Ribeiro,no tendrá que esperar a que finalice la temporada para certificar su permanencia.

Gran trabajo, no solo con el primer equipo si no con la base, un futuro muy prometedor.Carnes do Ribeiro, la próxima jornada visitará al Seis do Nada



Clasificación:

1º-Lavadores de Vigo-49 puntos

2º-Calvo Xiria-44 puntos.

3º-E.Lalinense.43 puntos.

4º-U.Financiera.41 puntos.

5º-B.M.Chapela-35 puntos.

6º-Teucro-30 puntos.

7º-Cañiza- 27 puntos.

8º-Seis do Nadal-24 puntos.

9º-Bueu-20 puntos-

10º- Gijón-20 puntos.

11º-Carnes do Ribeiro-19 puntos.

12º-Luceros-16 puntos.

13º-B.M.Camariñas-15 puntos.

14º-OAR Coruña-12 puntos.

15º-Calmear Rasoero-11 puntos.

16º- Academia Octavio-6 puntos.