La España Vaciada estaba el domingo pasado en Madrid, ha sido un éxito de convocatoria. Pese a la lluvia que no paró durante todo el recorrido, allí resistimos al igual que lo hacemos en nuestros pueblos. Siempre pacientes esperando que hagan algo para que nuestra situación cambie, pero lo que ha cambiado es nuestra actitud.

Ya no vamos a esperar que los demás nos solucionen nuestros problemas, esta vez hemos dicho que queremos que, esta situación en la que nos encontramos los que vivimos en la España vaciada cambie, y somos nosotros los actores vigilantes para que este cambio sea real.

No nos quedemos en los tópicos de mantener la tradición en las zonas rurales, queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, no como en el pasado, sino en un presente y en un futuro donde tengamos los mismos derechos que los ciudadanos que viven en núcleos urbanos.

No sé si llegaremos a vivir el número de habitantes que había a principio del siglo pasado en nuestros pueblos. Entre otros motivos porque la natalidad actual en todos los lugares no es muy elevada. Pero sí podemos pedir a los políticos, que parece que no saben qué hacer con las políticas que afectan al medio rural, que pongan en marcha las directrices para poder llenar esa España Vaciada.

Empecemos por un Pacto de Estado contra la despoblación rural. No se trata sólo de que se nos llenen nuestros pueblos, que sería estupendo, sino de que se pusieran manos a la obra de una manera real y eficiente, y que los que vivimos aquí podamos seguir viviendo y no nos veamos obligados a irnos.

Pero algo ha cambiado, ya no vamos a esperar, estamos iniciando el cambio, somos los ciudadanos del mundo rural los que hemos dicho, ¡basta ya!

Uno de los lemas que se escuchaban en Madrid era, “la España Vaciada no será callada”

Esto es una realidad, el 31M ha sido el inicio de algo que nadie podrá parar, la gente de pueblo somos pacientes, pero luchadores por lo que creemos justo, y lo que se está haciendo con nuestros pueblos y los que habitamos en ellos, no lo es.

Necesitamos inversión real, que aparezca en los Presupuestos Generales del Estado, y en los Regionales. Que se ejecute y no se quede sólo en eso en presupuestos.

Educación, sanidad, transporte público, telecomunicaciones, empleo tiene que mantenerse y crearse, en el medio rural.

El empleo aunque lo haya enumerado en último lugar es fundamental para el asentamiento de las familias, el femenino aún más, porque está demostrado que es éste el que asienta población. Pero si no tenemos el resto de servicios, no será posible convencer a las familias para crear un proyecto de vida en el pueblo.

Lo que intento decir, es que las prioridades son circulares, no hay un primero ni un último, se tienen que dar los servicios a los que tenemos derecho todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivas, y poder desarrollar nuestro trabajo.

¡Hemos iniciado ese cambio, ahora no vamos a parar hasta conseguirlo!