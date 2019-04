"Yo voté a Ciudadanos en 2015 y me sentí decepcionado por la salida de sus dos concejales, estoy aquí para que no vuelva a ocurrir"

“Yo voté Ciudadanos en 2015, no era militante y me sentí enormemente decepcionado por lo ocurrido con sus dos concejales, estoy aquí entre otras cosas para que no vuelva a suceder”, así de tajante se ha mostrado Javier Ceruti, candidato de Cs a la alcaldía de Santander en su primera entrevista, en Hoy por Hoy, Cantabria tras su designación. “Los mayores afectados somos nosotros y por eso nos hemos preocupado en confeccionar las lista de manera que no se vuelva a repetir. Eso nos condenaría a la insignificancia” ha concluido.

Javier Ceruti da el salto a la política convencido de que puede mejorar la vida de los santanderinos, para quienes tiene claro deben trabajar los gestores públicos. “He entendido ahora por qué se le llama salto, porque da un vértigo…”, ha confesado Ceruti nada más comenzar la entrevista en la que ha desgranado algunas de las tareas pendientes que considera tiene Santander, “una ciudad varada en la nostalgia, que casi coge el tren y que necesita cogerlo ya”.

El recién designado candidato considera que Santander tiene muchas posibilidades y debe establecer las bases para guiar la ciudad de los próximos 30-40 años. Entre ellos, destaca el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, en el que considera que deben intervenir los vecinos, “pero no a través de alegaciones, la ciudad la deben hacer los ciudadanos, teniendo en cuenta su opinión".

Por último, sobre la política de pactos tras las elecciones del 26 de mayo Ceruti tiene claro que los resultados obligarán a negociar, pero dice “no miraremos a siglas, sino a programas, llevaremos un programa y negociaremos el cumplimiento máximo posible de ese programa para sacar adelante a Santander de esta atonía que la está condenando a una muerte lenta”.