La renta mínima sólo ha llegado al 4 por ciento de los niños en situación de pobreza severa

La renta mínima de inserción es ineficaz e insuficiente, según Save the Children. Apenas ha llegado a 4 de cada 100 niños en situación de pobreza severa en una comunidad con la tasa más alta de España de menores en esta situación: hay 244. 430 niños pobres, el 15 por ciento del total.

Un año después de la puesta en marcha de la medida, hay miles de padres y madres que siguen esperando el dinero, insertos en una maraña burocrática. Es el caso de Conchi, una mujer andaluza con dos hijas pequeñas e ingresos de 150 euros mensuales. "Me dijeron que tardaría tres meses, pero no un año como yo llevo esperando. Y venga a pedirme papeles y más papeles. Y a estas alturas yo no sé ni siquiera si la tengo aprobada", lamenta Conchi.

Según el informe elaborado por Save the Children, "Renta Mínima de Inserción y Pobreza Infantil en Andalucía", las familias que han acudido a los servicios sociales a solicitar la prestación, se han encontrado con personal escaso para gestionar las ayudas y escasa formación entre los trabajadores para asesorarles. Las cifras facilitadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ponen esta situación en evidencia: En los últimos doce meses se han recibido 80.000 solicitudes, se han resuelto algo más de 40.000 y apenas 11.500 personas la están cobrando.

Para la ONG, la cuantía de las ayudas es totalmente insuficiente. Tanto que los 9.800 menores que la han recibido no han mejorado en nada su situación.

"Con el diseño actual de esta prestación, una familia compuesta por 2 adultos y 2 menores de edad recibe una transferencia máxima de 580,87 euros al mes, siendo el coste medio de la crianza en Andalucía de 536 euros mensuales por cada hijo o hija a cargo", informa la organización.

El responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, urge al gobierno andaluz a replantear la medida y complementarla con ayudas directas a la infancia de 75 euros por niño en 2018 y de 100 euros mensuales por menor a partir de 2019.

"La inversión en infancia es la más económica y la que más beneficios revierte a la sociedad", ha insistido Cuenca. "Andalucía tiene un 15 por ciento de niños y niñas en situación de exclusión. La administración debe tomar medidas urgentes porque se está condenando a estos niños a ser adultos pobres", ha zanjado.