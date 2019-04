La Junta Electoral de Zona de Cazorla desestima la denuncia del PP de Huesa

La junta electoral de zona de Cazorla ha desestimado la denuncia interpuesta por el PP de Huesa, donde manifiestan que a través del perfil oficial del ayuntamiento de Huesa en la red social de Facebook, se ha anunciado y publicando venta de logros en materia económica. En una publicación realizada en 27 de marzo, donde según los populares se hace alarde de la gestión municipal. Algo que la Junta Electoral de zona no aprecia motivos suficientes a la vista de la documentación presentada, para pensar que la publicidad que se está dando en dicho perfil de redes sociales vulnere el artículo 50 de la LOREG, en tanto en cuanto se trata de información financiera sobre la actual situación del ayuntamiento de Huesa. Por lo que la Junta Electoral no ve motivos de reproche.

El alcalde de Huesa, Ángel Padilla les acusa a su vez de “querer ganar en los juzgados lo que no pueden en las urnas”. Para el primer edil estas denuncias “generan crispación y paralizar los organismos públicos cargándoles de trabajo”, porque como comenta “la Jueza no ha visto delito”. Insistiendo en que en el informe ofrecido en Facebook no se ha vendido gestión ni nada que no hayamos hecho desde el 13 de junio de 2015”.

Según recuerda Padilla la publicación hace referencia a su visita al Ministerio de Hacienda para llevar la documentación que acredita, “haber conseguido reducir el déficit, la regla de gasto y los problemas económicos que teníamos a la llegada al ayuntamiento”.

Por según afirma Padilla, “ al comienzo de la legislatura teníamos el aliento del Ministerio de Hacienda en nuestro cogote porque iba a ser intervenido nuestro ayuntamiento”, confirmando que la deuda ascendía a 2’5 millones de euros.

Si bien es cierto que dicho informe ha sido retirado de la página, algo en lo que se apoya el portavoz popular Manuel Vilar para decir que “sin no llevásemos razón no les habrían hecho quitar dicha información del facebook”. Por lo demás insiste en que aún no se está en campaña electoral y que la página del consistorio “está para dar información y no al servicio de la propaganda del señor alcalde “. Porque a juicio de Vilar en el escrito económico “hay verdades y medias verdades, sobre todo cuando menciona unos solares que se vendieron”. Y recuerda que en las pasadas elecciones municipales Ángel Padilla le denunció al por colocar carteles en una zona no habilitada para ello “aunque toda la vida se habían puesto ahí los carteles”, dice.