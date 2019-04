De promeses (i contrasentits)

Açò de les campanyes electorals és molt fort. Qui governa se'n recorda d'allò que no ha fet. Qui governava no se'n recorda de quan governava i promet coses que mai va fer. Qui mai ha governat ho promet tot i es queda tan ample. Un seguiment estricte de la precampanya i de la campanya electoral faria pegar a fugir a molts votants als qui cauria la bena dels ulls... Per això és tan important anar a votar i no pegar a fugir. Si no votem, no podem reclamar eixes promeses.