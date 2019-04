Eresa no puede bajar los precios de las resonancias

La compañía Eresa, dedicada a las resonancias magnéticas en los hospitales de Valencia y Castellón, asegura que está completamente preparada para llevar a cabo la transición del modelo de concertación que imperaba hasta ahora con la sanidad pública, al modelo establecido por la actual Generalitat, y que ha obligado a un nuevo concurso. Éste último establece que la maquinaria y el personal serán públicos y se llevarán a cabo en los hospitales. Sólo lo que no pueda realizarse en éstos, se derivará a las clínicas Eresa.

No obstante, los directivos de Eresa no ocultan que no están de acuerdo con las condiciones establecidas por el concurso realizado en 2018 y que ganó mayoritariamente Eresa en Valencia y Castellón. Consideran que el paciente va a ser el último que padezca las posibles incomodidades de una atención que, a su juicio, se complica. Y temen que las listas de espera crezcan, en lugar de disminuir. Reconocen que el nuevo modelo va a suponer al grupo Ascires-Eresa, pérdidas económicas que no quieren cuantificar. No obstante, han hecho una importante inversión de 22 millones de euros para abrir nuevas clínicas y modernizar aparatos en la Comunitat Valenciana.

El director médico de Ascires, José Ferrer, afirma que, a pesar de todos estos inconvenientes, están preparados para la transición de un modelo a otro: