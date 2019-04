Óscar Puente responde al PP sobre la Semana Santa: "Es incompatible con ser católico aprovechar la visita del Papa para robar"

La sesión del Ayuntamiento de Valladolid comenzaba antes de las nueve de la mañana con el horizonte en el 28 de abril y en el 26 de mayo por el sorteo de las mesas electorales y buena parte de las intervenciones estaban contagiadas por la próximidad de sendas citas con las urnas.

Ya se saben los nombres de las personas que integrarán las mesas electorales el domingo 28 de abril. Hoy se ha celebrado el sorteo y a partir de ahora los ciudadanos designados tendrán que recibir la notificación. No obstante, ya se puede consultar a través del Tablón de Anuncios de la web municipal (https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/resultado-sorteo-miembros-mesa-elecciones-generales-celebra).

Y el PP ha propuesto no sólo apoyar la Semana Santa sino anular la moción aprobada en septiembre de 2018 por el Ayuntamiento en la que se declaró la "laicidad". En su lugar se ha dado el visto bueno a la propuesta leida por la concejala de Cultura, Ana Redondo.

El alcalde, Óscar Puente, -que en la actualidad dosifica sus intervenciones en el pleno- sí ha contestado a una alusión del PP: "Ya que ha hecho usted mención a mi condición de católico y a lo que supuestamente, según usted, es incompatible con eso, hombre decirle que lo que es incompatible con ser católico es aprovechar hasta la visita del Papa para robar dinero público...o la ofrenda a la Virgen de la Soledad ( 50.000 euros en Arganda se embolsó la Gurtel con este acto religioso). Y no les he oído a ustedes decir nada sobre esto. A mí esto es lo que me escandaliza como católico y como defensor de los bienes públicos".

Todos los grupos municipales han suscrito la moción del Ayuntamiento de apoyo a los abogados del turno de oficio de Valladolid. A partir de este acuerdo, han llegado las discrepancias.

El Ayuntamiento de Valladolid reclama la vía del diálogo y acuerdo con la Diputación para evitar la vía judicial en Villa de Prado, donde la discrepancia entre ambas administraciones se traduce en varios millones de euros por los costes de urbanización . Manuel Saravia ha reprochado la estrategia del concejal del PP y presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, partidario de recurrir a los juzgados.

El Ayuntamiento reclama casi 5 millones a la Diputación, y ésta institución lo mismo al Consistorio. El PP no ha apoyado esta propuesta de Valladolid Toma La Palabra suscrita por todos los concejales de los otros 4 grupos políticos.

Además, se ha aprobado el primer Plan Municipal para Personas Mayores de Valladolid, con vigencia hasta 2023. Según la concejala de Servicios Sociales, Rafi Romero, se trata de atender las nuevas necesidades de quienes de personas que ya no trabajan, pero que llegan a los 65 años con el afán de participar.

Los excrementos de los perros que algunos dueños de perros es una realidad que ha sido constatada en el pleno. Y en consecuencia, se ha aprobado una iniciativa de Sí Se Puede para la puesta en marcha de una campaña de concienciación y sensibilización de los ciudadanos.