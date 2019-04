Cruz Lucas, fichaje estrella de Ciudadanos

Ciudadanos se renueva con una tránsfuga del PSOE. El candidato de la fomación naranja al Ayuntamiento de Zamora y presidente de la gestora provincial de Ciudadanos, Francisco José Requejo, ha presentado oficialmente a la que propone como su número 2 en la lista de las municipales del 26 de mayo: la concejala ex socialista y actualmente no adscrita Cruz Lucas.

“Una apuesta personal mía”, ha dicho Requejo, a quien su ex compañera y ex concejala de Ciudadanos, Reyes Merchán, acaba de acusar de traidor por esa misma causa. Francisco José Requejo evitó replicar a su ex compañera, cuya acusación dijo no entender.

Por su parte, Cruz Lucas dice que aceptó ir en la lista de Ciudadanos porque le presentaron “un maravilloso equipo”. Eso y la confirmación en estos cuatro años de la coincidencia de sus ideas con las que planteaba el partido de Albert Rivera, la han llevado a aceptar ir como número 2 en su lista.

Cruz Lucas aún no es afiliada de Ciudadanos, y a pesar del anuncio de su presencia en la lista naranja, a dicho que se mantendrá como concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Zamora hasta el final del mandato.

Por otra parte, Francisco José Requejo dijo que quieren competir en estas elecciones para ganar, pero que, si los resultados provocaran la necesidad de pactos de gobierno, anunció que sería difícil un pacto con PP y PSOE.