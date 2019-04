"Basta Ya de Etiquetas" es la nueva campaña que ha puesto en marcha ATADES. Subrayan que las etiquetas que sustituyen los nombres de las personas aíslan y estigmatizan gravemente. Lo vive en primera persona Ainhoa, una de las protagonistas de la campaña: "Me siento mal cuando me ponen etiquetas, por ejemplo, analfabeta y subnormal; y yo digo siempre que me llamen por mi nombre". Y añade: "No es maltrato psicológico, es crueldad".

La campaña insiste en que las personas con discapacidad intelectual pueden hacer muchas cosas. Y en ATADES se han aplicado el cuento. Su gerente, Félix Arrizabalaga, explica que, por eso, "han participado personas con discapacidad intelectual y usuarios de centros de ATADES en el diseño de la campaña y en la elaboración de materiales".

El objetivo es "llamar atención sobre los prejuicios en la sociedad al catalogar y etiquetar a las personas que luchar por la inclusión" y "visibilizar la apuesta de ATADES con el apoyo de toda la sociedad, por la inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual", puntualiza Jesús Soto, presidente de ATADES.

Ana, madre de dos niños con discapacidad intelectual, cuenta que "con mis hijos voy por la calle con orgullo, a cualquiera que me quiera escuchar hablo de mis hijos; que la gente se acerque a estos niños porque no saben lo que se pierden".

Además, el próximo 11 de abril, en el Palacio de la Aljafería, se entregarán los X Premios ATADES, que reconocen el trabajo de medios, entidades y personas en favor de una sociedad inclusiva. ATADES atendió el año pasado a 3.000 usuarios.