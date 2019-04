El lenguaje y la convivencia con el cáncer de mama

"No te preocupes". "Sé fuerte". "Vamos a ganar la batalla". Son palabras de ánimo que decimos a los pacientes de cáncer, pero que les suponen una carga emocional añadida. Visibilizar esta realidad, centrada en el cáncer de mama metástasico, es el objetivo de la exposición "Una palabra. Una mujer. Una Vida" que puede verse en el hall de Traumatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza hasta el 30 de abril.

Cada año se diagnostican en Aragón cerca de 800 nuevos casos de cáncer de mama. El 5% de ellos son metastásicos de inicio. Otro 15% se revelará durante el proceso. Se trata de una enfermedad incurable, que hay que cronificar y, sobre todo, visibilizar y normalizar. Según el doctor Antonio Antón, "lo que deberíamos transmitir es que necesitamos convivir con el cáncer, tenemos que adaptarnos a él, tenemos que cronificar esta patología, todo aquello que sea ganar tiempo, permitir que las mujeres puedan convivir con su enfermedad y poder hacer una vida lo más normal posible es lo que transmite esta exposición".

Y es que el lenguaje, en ocasiones, no ayuda. "No hay que darse por vencido", indica Amelia Nerín, paciente. "Muchas veces, muchas mujeres que pasan por esta enfermedad, desgraciadamente no pueden superarlo y fallecen, y parece que la culpa de ese fallecimiento y de no superarlo está en manos de la paciente y eso no es así". Por eso, insiste en que "hay que cuidar el lenguaje porque tiene matices que nos aportan demasiada carga emocional añadida a lo que supone la enfermedad". La exposición es un estracto del diccionario más amplio que puede conseguirse en la Asociación AMAC-GEMA