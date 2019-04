El descontrol en las tallas de ropa ocasiona trastornos alimenticios

3 de cada 4 jóvenes se sienten mal cuando no encuentran su talla y el 40% se siente responsable cuando ésta aumenta, lo que puede llevar a problemas de conducta alimentaria graves. Son los resultados de un estudio impulsado por la Asociación de familiares de Enfermos de la Conducta alimentaria, ARBADA, y el Gobierno de Aragón. Ambas entidades exigen una normativa europea que unifique el tallaje.

El mercado no está unificado y el tallaje no es proporcional a la persona, lo que tiene consecuencias. Marisa Aisa, que está al frente de un establecimiento en la calle León XIII colaborador de ARBADA, explica que "ese es el gran problema, que el tallaje no está unificado y la gente se psicotiza", lo que lleva a que se haga "una imagen irreal de cómo quiere que le siente la prenda sin admitir cómo es su cuerpo".

Las etiquetas deben recoger la composición, la trazabilidad o el precio de la prenda y también la talla. Aquí está el problema. "No hay una armonización de tallas", incide la directora general de Consumo, Ros Cihuelo. "Se está tratando de hacer una en Europa" aunque en Aragón "lo estamos intentando, y nos estamos enfrentando con las multinacionales, que es donde más acuden nuestros adolescentes".

Ya existe una normativa, del año 2008, que no se cumple. El pasado año en las unidades que existen de Trastornos Alimentarios en el Hospital Clínico y en el Provincial de Zaragoza se han registrado en total más de 200 nuevos casos entre adolescentes.