Chuli: "Almería es mi campamento base"

Un partido especial para un ex del Almería. Manuel Jesús Vázquez Florido 'Chuli' está cedido en el Extremadura, rival del equipo rojiblanco de Fran Fernándezel próximo sábado en Almendralejo (18:00 horas) en el partido correspondiente a la jornada 33 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División.

El delantero onubense estuvo dos temporadas en el equipo rojiblanco, su mujer es almeriense y la niña nació aquí, por lo que Almería está en el corazón del futbolista de un Extremadura que se jugará la permanencia en la categoría de plata del fútbol nacional en las últimas diez jornadas en el curso de plata.

Chuli ha repasado con LA VOZ y la Cadena SER cómo se presenta el partido del sábado y ha hablado, con sinceridad, de su paso por el Almería. El futbolista abre su corazón 'almeriense' y se muestra muy sincero en la entrevista.

El partido del sábado no será uno más en su carrera: "Siempre será especial enfrentarme al Almería por mi paso por allí, mi hija nació en Almería, mi mujer es almeriense, tengo familia allí... por lo que mi campamento base está en Almería", recuerda el ex del equipo rojibanco en la previa del Extremadura-Almería.

Si marcas, ¿lo celebrarías...? ¡siendo la mujer de Almería!: (risas) creo que sí, sobre todo por la situación en la que estamos y lo celebraría sin ningún tipo de ánimo de ofender ni nada de eso porque yo a Almería le tengo mucho cariño. Sería diferente si marcara un gol al Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos", comenta.

El mejor Chuli no se vio en las dos temporadas que estuvo en el Almería en Segunda División: "Tengo una espina clavada con el Almería porque sé que se esperaba mucho de mí, pero no sé los motivos por lo que no se vio al Chuli que todos esperaban, no fue por empeño por mi parte. No di los resultados que se esperaban por mi parte y por eso digo que tengo una espina clavada y más sabiendo que toda la familia de mi mujer es abonada del Almería y son todos almerienses... pués más espina todavía. Me hubiera gustado dar años de tranquilidad y de alegrías a ellos, a la afición del Almería...", explica.

El onubense se sincera: "Me ficharon para una cosa; igual tuve que ser más maduro en el Almería y saber que en el mundo del fútbol unas veces uno es titular y en otras ocasiones hay que ir al banquillo. Aquello tuve que haberlo aceptado mejor. Me queda esa espinita y tiré mi camino porque pensaba que era lo mejor", dice.