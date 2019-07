Las Teresitas y la lentitud de la justicia

Ayer entraban en prisión, Miguel Zerolo de CC, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo que fue su concejal de urbanismo y Ramón Placencia, uno de los dos empresarios que se beneficiaron. Ellos protagonizaron uno de los grandes casos de corrupción más importantes de Canarias de todos los tiempos, con sentencia firme y definitiva, hablamos del caso Las Teresitas.

Este caso de compra del frente de playa, para evitar que se construyera en primera línea, por un precio fuera de mercado, claramente inflado, para el beneficio de dos empresarios se saldó con la pérdida para las arcas públicas, inicialmente, de unos 52 millones de euros, entorno a 100 millones con intereses después de más de 20 años. En la sentencia queda patente la conspiración entre empresarios, políticos y funcionarios, sin ellos hubiera sido imposible.

Hay quien dice que no están todos los que eran, pero si son todos los que están. Hay quien dice y no le falta razón que no quedó aclarada la pata de un crédito firmado de 5000 millones de las antiguas pesetas firmada por un operario que cobraba apenas 100 mil pesetas. Sea como fuere, la justicia ha hecho su trabajo, pero lenta, muy lenta por no decir lentísima. Pero allí el caso quedó cerrado.

Con parecido "modus operandi", hemos tenido otros casos en Canarias como el caso Unión de Lanzarote que afectaba al Pil de Dimás Martín y otros en Telde, el Faycan o el Eólico, que afectaban al PP y en península hemos visto otros que afectaron a otros en el pasado. Cosa que no quita ni pisca de gravedad, pero que deja entrever una forma de proceder bastante generalizada en la época de las vacas gordas, del boom de la construcción, que no se paró a tiempo por parte de los partidos políticos y tampoco por parte de una justicia lenta.

Digo que muchos fueron responsables de dejar pasar y no solo del mismo partido del alcalde y del concejal. Muchos en este y otros casos han sido cómplices necesarios, tan solo fuera como espectadores, pero eso no les responsabiliza de lo que hacen los que pervierten sus funciones y delinquen con los fondos públicos, pero lo facilitaba.

Las responsabilidades son de las personas, solo faltaba, por supuesto que sí. Lo que debe hacer el resto es denunciarlo, si lo saben, y hacer todo lo que esté en su mano para recuperar el dinero. En el caso de las Teresitas va a resultar muy complicado, igual que en la mayoría de los casos de corrupción, el tiempo lento de la justicia ha corrido a favor de los que se han aprovechado de lo de todos, pero no solo eso, también los tiempos de la política. Y tristemente no es el único caso donde el dinero se esfuma y se reparte en contra del contribuyente.

Sin una justicia más rápida, no hay una verdadera justicia.