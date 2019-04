Carlos Delgado resucitará la piscina de Solagua y eliminará las tasas por abrir un negocio

Cadena SER Madrid Sur ha iniciado este martes el ciclo de entrevistas con candidatos electorales en los principales municipios del sur de Madrid y lo ha hecho con Carlos Delgado, candidato de ULEG a la alcaldía de Leganés. Una alcaldía que tiene como principal objetivo político después de que hace cuatro años se quedase a mil votos de ser la formación más votada en la ciudad. Sobre la disposición del Pleno a partir del 26 de mayo, Delgado cree que “será muy difícil” que en una suma de 14 concejales para mayoría absoluta no esté su partido.

Carlos Delgado nació en Madrid una semana antes de la navidad de 1977. Tiene por lo tanto 41 años. Antes de entrar en política trabajó en prensa, fue administrativo, asesor jurídico... hasta que en 2003 fundó ULEG y desde entonces se ha presentado a todas las elecciones municipales. Actualmente la formación tiene seis concejales. Casado y con dos hijos, niño y niña, tiene también dos máster y dos carreras: en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III. Dice la leyenda que estuvo una semana alimentándose a base de sopas de sobre y queso y que gracias a eso sobrevivió en sus primeros días de Erasmus en Irlanda.

Sobre la legislatura gobernada por PSOE e IUCM, Carlos Delgado ha señalado que “no se ha hecho nada en cuatro años, hemos perdido bienestar y progreso” por cuestiones como que no hay pedal en contenedores, no está disponible el polideportivo Manuel Cadenas después de varios años de reforma y no se han abierto las instalaciones que se prometieron, como la biblioteca central.

Entre otros asuntos, Delgado también ha tratado recientes polémicas como la cesión de terrenos al C.D. Leganés, la denuncia contra el director general de Sostenibilidad por denuncia falsa tras asegurar haber sido agredido por el propio Carlos Delgado o las acusaciones de financiación irregular contra ULEG.

Y en materia de propuestas electorales, el programa de ULEG incluye poner pedal en los contenedores de basura, resucitar la piscina Solagua, no pagar las licencias de apertura de negocios, subvenciones por cambiar la bañera a plato de ducha o la creación de un carné ‘pepinito’ para favorecer el comercio local.