N'Diaye: "Creo que es el partido más importante del año"

El centrocampista senegalés del Málaga Alfred N'Diaye, estuvo esta mañana en la clausura de la campaña ‘Valores Blanquiazules’ y, abordó muchos temas de la temporada del conjunto malagueño y del partido del sábado ante el Granada.

"Creo que es el partido más importante del año. Si ganamos podemos pelear hasta el final por subir directo. Si perdemos va a estar complicado hacerlo. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Queremos ir a Granada y ganar. Podemos ganar allí. No hay mejor plantilla que nosotros en Segunda. Hay que mejorar las cosas, desde enero hacemos muchos empates, con algunas victorias o derrotas, pero hay que ganar más partidos".

"No hay mejor plantilla que nosotros en Segunda, pero hay que mejorar las cosas, desde enero hacemos muchos empates. Hablamos mucho en el vestuario. El mister nos da confianza, es un partido importante en el que hay que dejarlo todo. Pero antes hay que trabajar, el trabajo al final te paga. Hay que ganar sí o sí".

"Tenemos una buena plantilla, pero el fútbol no es sólo eso. Trabajamos muy bien, peleamos cada partido, nadie puede decir lo contrario, pero a veces hacemos errores, nos cuesta marcar goles. Trabajamos mucho para marcar goles, en los entrenamientos hacemos mucha finalización. Peleamos cada partido, nadie puede decir lo contrario, pero a veces hacemos errores, nos cuesta marcar goles".

"Todo el mundo, nosotros los primeros, quiere ganar. Por ejemplo, cuando marcamos el primer gol parece que tenemos un poco de presión y hay que jugar sin presión. Con el Sporting hicimos un buen partido pero no pudimos ganar".

En Granada "no sé qué va a pasar. Hay que ir como hombres, ser agresivos, presionar fuerte y hacer las cosas bien".

"Eso es muy bueno, he hablado con varios aficionados en la calle. Me dicen que van a venir 2.000 o más, eso nos ayuda mucho. Es importante que estemos junto a la afición y que vayamos a ganar allí".

" El problema no es dónde juegue. Puedo jugar de pivote cerca de la defensa, de mediocentro, también de central. Pero ése no es el problema. Si el mister me pone debo dar todo, no debo decir que prefiero jugar en esta o aquella posición. Mi trabajo es dar todo y ayudar a los compañeros. Cuando el mister me pone en un puesto hay que dar todo. El problema no es dónde juegue. Puedo jugar de pivote cerca de la defensa, de mediocentro, también de central, pero ese no es el problema"

"Creo que sí, que Osasuna se ha escapado, hay que decir la verdad. Están lejos, están con confianza y en dinámica muy buena. Pero queda el Granada y el Albacete, que están cerca. Si ganamos en Granada podemos hacerlo, pelear por subir directamente".

"Conozco bien a Vadillo, que jugué con él en el Betis. Es un jugador con talento, del estilo Ontiveros, dinámico y que sabe crear peligro. Allí en el Betis cuando subimos se notaba presión allí también. Tenemos el objetivo de subir. Es normal tener presión, si no tienes presión no jugarás bien".

"Es nala suerte, tenemos un buen cuerpo médico, un buen staff. Un deportista de alto nivel se lesiona, está muy exigido. Es mala suerte".