Autismo Soria reclama más formación del profesorado y recursos sanitarios para integrar a los autistas en la sociedad

Como cada año desde 2007, el 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, así que hoy es el día perfecto para visualizar este trastorno que afecta a un buen número de personas en todo el planeta y a más de 450.000 personas en España. En nuestra provincia es Autismo Soria el colectivo que se ocupa de los afectados y sus familias.

Hoy podemos ver algunos edificios que se tiñen de azul. Esta es una forma de llamar la atención a la sociedad para que se conciencie de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren autismo, de manera que puedan integrarse y llevar una existencia plena y gratificante.

Es un día en el que las asociaciones piden mayores avances en investigación, recursos educativos, sanitarios y comunitarios además de tecnológicos para integrar de forma plena a los autistas en la sociedad, además de un diagnóstico precoz para Intervenir lo más pronto posible.

En Soria los más de 42 usuarios reciben asistencia en la quinta planta del hospital Virgen del Mirón, con servicios de psicología, logopedia, pedagogía, terapia ocupacional, educación social, administración, ocio y respiro familiar.

Nuria Santa Cruz es la gerente de autismo Soria, y recuerda que “existe un gran desconocimiento todavía sobre el TEA (trastorno del espectro autista) ya que muchos casos no han sido diagnosticados. Llegan a la agrupación familias con niños que sí cuentan con un dictamen sobre el trastorno en cuestión, pero no las personas adultas, que en muchos casos es posible que tengan TEA pero que no han exteriorizado su situación”.

Las principales señales de alerta que pueden indicar que un niño está en riesgo de un trastorno del espectro autista pueden detectarse a partir de los 18 meses, como la falta de mirada apropiada, falta de expresiones alegres, cálidas, mirada directa; falta de compartir intereses o disfrutes, falta de respuesta al nombre, falta de coordinación mirada, expresión facial, gestos y sonidos; movimientos repetitivos o posturales del cuerpo, movimientos repetitivos con objetos, falta de vocalizaciones comunicativas con consonantes, of alta de juego con variedad de juguetes y objetos.

Autismo Soria ofrece una valoración diagnóstica de las personas que puedan presentar un trastorno del espectro del autismo, además de un perfil de habilidades y necesidades educativas y de intervención, así como orientación y asesoramiento escolar y familiar. Tiene en su web un apartado para aumentar el número colaboraciones y también para sumar voluntarios que hoy por hoy ascienden a 12; y, en su caso, asociados para continuar con su labor diaria, y en donde se hallan trabajando profesionales en aras de hacer más fácil la vida de personas con TEA así como a sus familias.