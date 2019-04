Luis Rey a Óscar Puente: "Quiere ser el emperador de Castilla y León"

El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, ha rechazado este martes las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en relación con la despoblación, al que ha acusado de querer ser "el emperador de Castilla y León", lo que no se corresponde con el ideario del PSOE". "No entiendo las declaraciones, porque la época del Imperio ya se ha acabado. Si el señor Puente quiere convertirse en el emperador de Castilla y León, creo que no se corresponde con la filosofía y el ideario de mi partido", ha manifestado el socialista Luis Rey.

El alcalde de Valladolid ha defendido su ciudad diciendo que es el "único polo de atracción de población que todavía puede existir en Castilla y León", por lo que ha pedido apuestas estratégicas frente a una dinámica "imparable" hacia la vida urbana de los ciudadanos. Rey ha recordado que el PSOE cumple ahora 140 años en los que ha tratado de combatir, desde las políticas públicas, no sólo la desigualdad social sino la territorial y ha luchado por la solidaridad por las personas y los territorios.

"Por lo menos desde el último periodo democrático, los socialistas hemos luchado por la descentralización de los servicios y las políticas de proximidad", ha resaltado. Además ha apuntado que el pasado domingo participaron cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en la manifestación de "La Revuelta de la España Vaciada", en Madrid, y el viernes se aprobaron las líneas básicas de la Estrategia contra la Despoblación, que el PSOE comprometió en su Gobierno. "Lamento que Puente se quede fuera de este debate. Porque creo que económicamente este país no se puede perder el lujo de perder las oportunidades que ofrecen territorios como Soria", ha señalado.

Rey, vallisoletano de nacimiento, ha recordado que Valladolid acoge al Gobierno de Castilla y León, con sus respectivas consejerías, lo que le ha generado un crecimiento indudable "y creo que ahora es momento de la solidaridad". Además ha reconocido que se encuentra a disgusto con estos debates de recuperación del Imperio y ha invitado a Puente a visitar Soria para conocer la realidad de su territorio.