Pichu Atienza: "Entiendo y respeto los pitos, pero no ayudan"

El central del CD Numancia Francisco Javier 'Pichu' Atienza ha sido protagonista en SER Deportivos Soria, analizando la situación del equipo, trasncurridas 32 jornadas de competición. El zaguero ha hablado sobre los pitos de la afición del pasado sábado durante el partido ante el Granada en el que marcó el primer gol de los rojillos. Asume que "la afición es libre de expresarse y de pitar, lo entiendo y respeto, pero creo que eso no ayuda al equipo".

Atienza se ha referido también a su situación personal, cuestionado por parte de la afición, con críticas sobre su presencia en las alineaciones y su relación con el entrenador López Garai, que ya fue su técnico el pasado curso en el Reus, donde además fueron compañeros de vestuario una campaña antes. "No se puede esconder que nos conocemos y tenemos buena relación, pero él (López Garai) no me trajo al Numancia, firmé dos meses antes que él. Entiendo que si me alinea es porque considera que puedo aportar al equipo. No hay que buscar más cosas".