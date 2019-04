Agenda Universitaria viernes 29.04 .19

Hoy comenzamos nuestra agenda hablando de formación de posgrado vinculada al sector de la ingeniería, concretamente del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se imparte en nuestro campus, en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, y la próxima semana va a comenzar un periodo de docencia colaborativa con el Puerto de Algeciras. En unos minutos hablamos con José Antonio Moscoso, profesor y coordinador del título.

Y seguimos hablando de puerto porque el jueves se va a entregar el Premio de Innovación Portuaria BrainPort al mejor trabajo fin de máster (TFM), un premio

patrocinado por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y la Fundación Campus Tecnológico, que pretende reconocer el talento y la contribución de iniciativas innovadoras realizadas por estudiantes universitarios e investigadores que tengan relación con la actividad de negocio del Puerto Bahía de Algeciras.

El lunes comienza en la sala de conferencias del Edificio I+D+i el Curso de internacionalización organizado por la Catedra Extenda de la UCA y la Fundación Campus Tecnológico. Un curso que se va a desarrollar de lunes a jueves, dos días en horario de mañana y dos de tarde, y que nos ofrece la posibilidad de conocer la situación del entorno económico internacional, logística internacional, fiscalidad, marketing y negociación internacional, entre otros muchos aspectos del mercado internacional de empresas.

El próximo viernes se van a celebrar en la Escuela Politécnica las Jornadas de Puertas Abiertas de nuestro campus Campus, unas jornadas dirigidas a alumnos de secundaria y de formación profesional en las que van a poder conocer la oferta formativa de nuestra universidad y los requisitos para acceder a ella. Cada centro UCA va a instalar un stand en el que atenderán todas las dudas y preguntas de los futuros universitarios. Tanto por la mañana como por la tarde la vicerrectora de alumnos ofrecerá una serie de charlas dirigidas a los alumnos y a los padres en el salón de actos.

Y los días 9, 10 y 11 de abril la Escuela de Solidaridad va a impartir aquí en Algeciras el Seminario Práctico de Formación Solidaria Básica sobre: Personas refugiadas. Claves para el trabajo desde un enfoque integral. Esta organizado en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz y aún estáis a tiempo de apuntaros.

El lunes también comienza el curso de iniciación al LINDY HOP Y JAZZ STEPS de la Escuela de danza de la UCA que se va a celebrar todos los lunes y miércoles del 1 al 29 de abril más el 6 de mayo en horario de siete a nueve de la noche. Será en el salón de actos de la Politécnica.

También el lunes comeinzan las acciones formativas del 8ª Edición del PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, dirigido a alumnos de últimos cursos de grados y másteres que están pensando en mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Se van a celebrar los días 1, 2, 3 y 4 en horario de mañana de 9 a 2 de la tarde.

Y si hablamos de formación especializada debéis saber que la Fundación tiene abierto el plazo de inscripción a los siguientes cursos: I Curso de Experto Universitario Contable, que organiza conjuntamente con la Facultad de Ciencias Empresariales y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras; Curso de Análisis del Ciclo de vida, Huella hídrica y huella de carbono; y próximamente va a poner en marcha un ciurso gratuito de Gestor en Economía Circular del que os daremos más información próximamente. Os recordamos que en www.campustecnologicoalgeciras.es podéis consultar todas estas y otras actividades de la Fundación.

Fotógrafos o aficionados a la fotografía os queda un mes para enviar vuestros proyectos a CONTEMPORARTE, el CERTAMEN UNIVERSITARIO DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA organizado por el proyecto atalaya. Esta es su undécima edición y como sabéis se trata de un concurso abierto a todas las universidades públicas andaluzas. Más información en www.contemporarte.es

Antes de irnos al cine hablamos de teatro porque el GRUPO DE TEATRO Y DANZA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, bajo la dirección de RAFAEL RUIZ ÁLVAREZ, presentan en la Universidad de Cádiz el espectáculo GARNATIA. Esta obra nace con la intención de homenajear a las mujeres escritoras y lectoras granadinas de todos los tiempos, que cayeron en el olvido y en el silencio de la historia. Será el martes a las ocho y media en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica y la entrada es libre hasta completar aforo.

Y ahora nos vamos al cine con Alcultura Cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz, para ver…

"La buena esposa"

Joan Castleman, papel que protagoniza la conocida Glenn Close, es una buena esposa, la mujer perfecta. Lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido Joe pero parece ser que Joan ha llegado a su límite y en vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe decide desvelar su secreto mejor guardado. Como cada semana tenemos una cita con el buen cine el jueves a las siete de la tarde en el salón de actos de la Escuela Politécnica.

Música: Los islandeses Kaleo, una banda de blues/ rock islandesa formada en 2012 que tiene dos álbumes publicados. Despedimos nuestra agenda con uno de sus temas más escuchados de su ultimo trabajo: I Cant go on with you