Trabajadores y sindicatos se concentran contra el cierre del colegio de menores de El Cobre

Los trabajadores del centro de menores inmigrantes no acompañados de Nuestra Señora de El Cobre han iniciado hoy miércoles una serie d de movilizaciones contra el cierre provisional de las instalaciones por parte de la Junta de Andalucía.

A las 11 de la mañana se concentraban a las puertas del colegio representantes de los sindicatos USTEA, CC OO, UGT y trabajadores del centro en señal de rechazo a la medida que lleva a cabo la administración andaluza, a la vez que reclamaban que, tanto los trabajadores como los menores sean trasladados, de manera provisional, a otro edificio de Algeciras mientras se realizan las reformas en las actuales dependencias.

Como ya contamos ayer la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta argumentaba la existencia de un peligro inminente para la integridad física del personal y los menores, algo que niega el personal del centro que teme que se trate con esta medida de realizar "una privatización del servicio encubierta"

Con gritos de El Cobre no se cierra y El Cobre es necesario se manifestaban estos trabajadores. Entre ellos maría José Pérez, personal de limpieza, que argumentaba que "este es un centro muy bueno, muy grande y que lo arreglen. Nos preocupa que esto sea un cierre encubierto. Hay muchos niños que entran en pateras todos los días que no nos enteramos porque no interesa".

Agustín de la Cruz, Secretario de la federación de Servicios a la ciudadanía en Andalucía de CC OO comentaba que no tiene sentido el cierre provisional, "la realidad es que está perfectamente la instalación, salvo un poco de pintura no necesita más el edificio. El motivo es que se quiere que no sea un servicio público por lo que entonces se convertirá en un negocio".

Antonia Segura, miembro del comité de empresa, comentaba que no entiende como los nuevos responsables de la Consejería de Igualdad han tomado esta medida. "Ha sido una imposición el cierre de este centro. No me creo que esto sea provisional. La administración actúa de esta manera, se deja que las instalaciones se vayan deteriorando y entonces es cuando dicen que hay que cerrar".

Los trabajadores tienen claro que no se puede cerrar este centro y recuerdan que ya hace un año quisieron cerrarlo. Ahora vuelven con un decreto en el que dicen que el centro no reúne las condiciones y que los niños están en riesgo. "El comité no va a permitir que se amorticen puestos de trabajo. Está claro que esto es un cierre encubierto para privatizar el servicio, lo tenemos muy claro".