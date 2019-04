Una instructiva jornada

‘La actividad física y la salud en clave de innovación urbana’ es el título de la jornada que acogía ayer el Ayuntamiento de Aranda de Duero, como socio que es de la Red Innpulso desde julio de 2016, fecha en la que según Resolución de la Secretaría de Estado de I+D+i Aranda obtenía la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación. “Esta distinción nos hace estar en constante efervescencia, incorporando nuevas y distintas formas de acometer proyectos y buscar soluciones a retos concretos, que o bien se detectan o bien se plantean como áreas de trabajo”, afirman desde el departamento de Promoción, Innovación y Turismo.

Derivado de las jornadas de trabajo que la red realiza en las distintas ciudades miembros y con objetivos muy concretos donde se analizan desde distintas perspectivas las ciudades, Aranda albergaba el segundo taller de co creación sobre cómo la actividad física y la salud son elementos de transformación de las políticas de innovación urbana. “Dicho así suena a una entelequia de la cual no parece que puedan extraerse acciones concretas, pero la verdad es que la puesta en común de las peculiaridades y problemas de todos los municipios participantes, y a través de la metodología de diseño del producto o su vocablo inglés DesingThinking somos capaces de definir el reto y generar proyectos pilotos con respuestas innovadoras que no tienen por qué ser tecnológicas; muchas veces la más innovadora pasa por ser el sentido común”, afirman desde este departamento, añadiendo que “este entorno de aprendizaje, experimentación y creación colectiva, nos hace ser mejores y nos da mejores soluciones que impulsan procesos de innovación urbana”.

Fue una jornada muy intensa, donde primero se contó con la intervención de Juanma Murua, bajo el título ‘Acupuntura Urbana para ciudades activas’. Juanma Murua es economista, consultor y bloguero, pero fundamentalmente experto en deporte y ciudades, que desde la observación y el estudio, tiene una visión general de cómo no solo las grandes infraestructuras fomentan la práctica de la actividad física, sino que a veces pequeñas intervenciones en la planificación urbana unidas a la puesta en valor de los beneficios sociales que significa realizar algún ejercicio físico tienen un gran impacto en la ciudadanía, quien es el centro de todas las decisiones y actuaciones.

Posteriormente se llevó a cabo un taller de co-creación entre todos los asistentes y, tras almorzar en una bodega subterránea, tuvo lugar una inmersión empresarial en GSK con un Diálogo a tres en el que participaron Juan Carlos Higuero y Sara Martín, moderados por el director de la Secretaría técnica de la Red Innpulso.