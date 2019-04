Concha Masa: "Repetiría con mucho gusto un pacto como el del tripartito"

Concha Masa esperaba acabar la actual legislatura como portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, cargo que ocupaba tras la marcha de Gaspar Llamazares. Pensaba volver a la Universidad, donde ocupa el cargo de profesora titular en el área de Análisis Matemático, pero la propuesta de pasar a la política municipal se cruzó en su camino. La flamante candidata de IU a la alcaldía de Oviedo, como independiente, vive con ilusión estos días de precampaña en los que apura reuniones con entidades y ciudadanos para conocer de primera mano los problemas de la ciudad: “Es un reto interesante, es la ciudad donde he vivido y, además es la oportunidad de llevar a cabo políticas muy cercanas a las personas”.

También es todo un reto para Izquierda Unida. Después de mucho tiempo, con la salvedad del cisma que creó Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos ‘Rivi’ no encabezará la lista de la formación en una cita electoral, una trayectoria que Masa reconoce: “Ha dejado el listón muy alto, pero yo tengo una personalidad distinta, aprenderé de su experiencia pero ahora hay otra candidata diferente, por eso espero hacerlo igual o mejor”. En estos días, la candidata dedica el tiempo a “conocer el terreno poco a poco, a descubrir de primera mano la realidad de Oviedo”. Dice querer comenzar por las pequeñas cosas, las que no ocupan los grandes titulares pero que tienen una gran importancia en el día a día de muchos ciudadanos “como en la zona rural donde la limpieza de las cunetas es una preocupación importante”.

Que los próximos años van a ser decisivos para la ciudad de Oviedo, es evidente. La resolución de asuntos tan destacados como el Bulevar de Santullano, la fábrica de armas de La Vega, los terrenos de El Cristo o la Ronda Norte, definirá como será Oviedo en el futuro. Aquí, Concha Masa se muestra satisfecha con el trabajo desarrollado hasta ahora “porque este gobierno ha ido por el buen camino, ha trabajado duro y a veces de forma poco comprendida. Estos proyectos necesitan tiempo para fructificar, más teniendo en cuenta que cambiar las cosas después de tantos años de gobierno de la derecha, lleva su tiempo”.

La candidata de izquierda Unida es consciente de la necesidad de diálogo para, primero formar el próximo equipo de gobierno y, después, para llevar adelante todos esos proyectos que han comenzado a rodar en este mandato. La repetición de un pacto entre PSOE, IU y SOMOS, al estilo del que se produjo en 2015, no le disgusta “porque las mayorías absolutas están descartadas y lo que toca es saber negociar políticas, con los más afines y con los que no, por eso sí me gustaría repetir un pacto como este”. Falta que el resultado electoral lo haga posible, por eso aclara que “es necesario que los ciudadanos participen, lo peor de todo es quedarse en casa y cuantas más personas participen más se parecerá el resultado a los deseos de la gente”.