Luisa Sobral protagoniza este sábado el Auditori Jazz Club

Luísa Sobral es una de las compositoras e intérpretes más importantes de la nueva generación de músicos portugueses. Luísa inició el camino discográfico el 2011, después de un curso musical exitoso en el famoso Berklee College of Music, en Boston. La artista portuguesa presentará su último disco este próximo sábado en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló



El primer disco, 'The Cherry On Maig Cake', fue un éxito inmediato en Portugal, después de haber ocupado los primeros lugares de las mejores ventas durante varias semanas, y consiguió rápidamente el Disco de Platino.'Rosa', el esperado nuevo álbum de Luísa Sobral en concierto, producido por uno de los productores más prestigiosos de España, Raül Refree. La belleza de las composiciones la realza el desnudo de los arreglos y la complicidad creativa entre Luísa y Refree.

AUDITORI JAZZ CLUB

LUÍSA SOBRAL

SALA CAMBRA M. BABILONI

Horarios: Sábado: 21.00 h

Precios: 15€