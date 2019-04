Ricardo Rojas: "Somos feministas, de gais, lesbianas y homosexuales y de lo que sea si pueden aportar a Córdoba"

Ricardo Rojas ha tenido cargo público desde 1987 hasta 2015. Empezó siendo diputado provincial pero llegó a ser secretario de Organización del PP en Córdoba y concejal en el Ayuntamiento de Córdoba hasta que en 2015 no le invitaron a estar en la lista de los populares que encabezó José Antonio Nieto. “Yo no quería salir en 2015, pero alguien quería que me fuera”, reconoce.

Rojas vuelve a la política impulsando la creación de un partido, llamado Acción por Córdoba, y que concurre a las municipales de 2019. En conversación con Radio Córdoba asegura que Vox le ofreció ser “el número 1 en Córdoba”, la cara visible de este partido. Según Rojas fue el propio Francisco Javier Ortega Smith, ahora secretario general de Vox, quien se lo propuso, algo a lo que se negó aduciendo que él no era “un chaquetero” y que de volver a la política lo haría impulsando un proyecto propio.

El proyecto que lidera concurre a las municipales como partido, y no como agrupación de electores como fue su primera intención, ante lo “difícil” que era el reto de reunir 5.000 firmas para ello. A la pregunta de si impulsó este proyecto desde el rencor o la venganza hacia el PP asegura que “una cosa es lo que a título particular uno pueda tener con alguien del partido y otra cosa es la colectividad y yo miro el conjunto”, según ha afirmado en Hoy por Hoy Córdoba.

Acción por Córdoba entiende que “Córdoba necesita un cambio” y Rojas quiere aportar “el patrimonio que he aprendido tantos años” en sus cargos públicos. Niega que el haber disfrutado de un cargo público durante 28 años pueda ser una rémora para la política municipal y se jacta de haber estado “al servicio de los demás”. Entre sus propuestas está devolver a Cajasur el Centro de Convenciones del Parque Joyero, a pesar de que siendo concejal del PP su líder, alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto aceptó esa propiedad. Ahora Rojas sostiene que era un regalo envenenado y a la pregunta de por qué no se opuso públicamente a ello en aquel momento afirma que sí lo hizo “en las reuniones de los viernes de mi grupo”.

Acción por Córdoba anuncia que creará una empresa pública municipal de la energía, colocarán placas fotovoltaicas en todos los edificios municipales de Córdoba para conseguir energía gratis, y aunque aboga por un ahorro energético reclaman más luz en toda la ciudad, como en la calle Cruz Conde, aunque matiza que “habrá zonas donde no será necesario porque no hay tránsito de vehículos o donde no haya gente que salga a pasear”.

¿En qué segmento ideológico podemos situar a Acción por Córdoba? “Ni de derechas ni de izquierdas, somos de Córdoba”, repite Rojas en esta entrevista en Hoy por Hoy Córdoba, recordando los postulados de UCOR, de los que no se sienten herederos. A la pregunta de si son ecologistas, afirma que sí, y a la de si son feministas, remata, “totalmente, y de gais y de lesbianas y homosexuales, lo que sea si esas personas pueden aportar a la ciudad”.