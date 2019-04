Quisiera hoy escribir una carta abierta a los neandertales, tan de moda estos días. Voy a ello.

Queridos primos lejanos, ¿cómo os va la vida? Imagino que ser una raza extinta no os da mucho margen para el disfrute. Os escribo para contaros como van las cosas, miles de años después de vuestra extinción.

Hay que reconocer que los Sapiens os dimos un buen repaso y eso estuvo feo. En lugar de convivir en paz y armonía, por lo que sea, pensamos que lo mejor era quedarnos con todo el pastel. Y de alguna forma eso se ha ido transmitiendo de padres a hijos hasta nuestros días.

Fijaos, los romanos con sus torneos en los coliseos acabaron con parte de la fauna del norte de África, solo por diversión.

Luego, en la Edad Media, se nos dio por quemar a las mujeres que no se sometían a los designios de un par de dioses o de los señores feudales.

Más adelante pensamos que sería una buena idea iniciar guerras para conseguir petróleo. Da igual que por el camino muriera mucha gente inocente. Es el mercado, amigo.

En general, eso es lo que ha pasado. Y nada, hace unos días un señor de corbata, hijo de un antiguo presidente, dijo que vosotros practicábais abortos después de que nacieran los niños. Vosotros y los neoyorkinos, que son unos sapiens hipsters que tenemos ahora.

Total, que he pensado en escribiros para contaros esto, porque según los arqueólogos, vosotros no matabais a vuestros hijos después de nacer. Quizás este señor de corbata debería pediros disculpas, pero no lo va a hacer porque es un Sapiens y ya sabéis como somos, orgullosos y paletos. Qué duda cabe.