Somma: "Necesitamos muchísimo volver a ganar en casa"

El punto de Oviedo devolvió, aparentemente, la confianza al vestuario del Deportivo. "Nos ha dado mucho el partido contra el Oviedo", confiesa el italiano Somma. Energía renovada para el regreso al estadio de Riazor. Sin embargo, la lectura del vaso medio lleno pende de un hilo. Es obligatorio hacer bueno el punto ganando el sábado.

Jugar en A Coruña se volvió en este 2019 un problema para los de Natxo González. Especialmente complicado fue el pasado mes de marzo, sin un triunfo en tres partidos en los que sólo se lograron dos puntos. "Necesitamos muchísimo volver a ganar en casa", explica Somma. El zaguero cree que una victoria puede reconciliar de nuevo a Riazor con su equipo.

"Tenemos que empezar a ganar en casa. La gente nos ayuda mucho. La gente merece de verdad volver a Primera", relata el central. No duda en poner el título de final al partido ante el Rayo Majadahonda. "Ahora tenemos una final pero el equipo está preparado. Debemos mejorar y seremos listos". Somma dice que todos los partidos que quedan hasta que termine el campeonato también serán finales.

Entre los motivos para el optimismo en el Dépor destaca un nombre propio: Carlos Fernández. El ariete andaluz volvió después de su lesión y se fabricó un pase a Quique para dar el gol al Depor. "Carlos es un jugador increíble y fundamental para nosotros", reconoce el central. También quiso destacar la aportación de Vítor Silva, del que dice haberse adaptado muy bien al grupo. El pelotero, sin embargo cree que la clave del ascenso debe estar en un trabajo más coral: "ahora necesitamos a toda la plantilla, ahora todos juntos. Esta afición y este club se merecen volver a Primera".

No estuvo especialmente atinado Somma en Oviedo. No aprovechó la titularidad para generar debate al entrenador. El italiano cree que tanto tiempo sin jugar pudo haberse notado. "No es fácil estar tanto tiempo sin jugar. Cuando uno no juega, se pasa mal", explica ante los medios.