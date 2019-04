Natxo apuesta por la receta de Oviedo

El entrenador del Deportivo, Natxo González, tiene en mente utilizar ante el Rayo Majadahonda la receta que se vio en la segunda parte del duelo ante el Real Oviedo. Así las cosas, todo apunta a que Didier Moreno jugará de inicio por delante de la defensa y que Vítor Silva debutará como titular en el interior del rombo.

La recuperación de Edu Expósito tras su sanción no parece que vaya a suponer su regreso como titular. Es habitual en el proceder del entrenador no devolver al once a jugadores tras una larga sanción. Esto abriría las puertas al luso Silva. La segunda parte ya sería para Expósito, ya que el portugués no puede jugar el partido entero.

Según las pruebas ensayadas en Abegondo, Natxo González daría también la titularidad también a Pablo Marí tras su descanso en Oviedo. Pedro Sánchez se mantendría en el enganche del rombo y Vicente jugaría por delante de Moreno en la medular. Arriba seguirían Carlos Fernández y Quique González.

Fede, con molestias

Fede Cartabia no pudo completar el exigente entreno de este miércoles en Abegondo. El argentino se retiró tras la primera parte de la sesión aquejado de unas molestias físicas. Aunque desde el Deportivo comentan que no parecen muy importantes, el historial de Cartabia con las lesiones aumenta la preocupación.