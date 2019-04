Carlos Castro: "Pensar en el play-off sería una locura porque aún no estamos salvados"

El delantero del Elche Club de Fútbol, Carlos Castro, anotó por fin su primer gol como franjiverde. El astuariano, cedido por el Real Mallorca, demostró su clase y frialdad en el área con un golazo que significó la victoria franjiverde en Las Palmas la pasada jornada.

Castro ha comentado que "sentí una gran felicidad por el gol y por el triunfo. Tanto el entrenador, Pacheta, como mis compañeros me están dando mucha confianza. No suelo ponerme nervioso en el área y me gustan las situaciones difíciles, como la del gol, en las que debes decidir muy rápido la mejor opción".

El Elche ya tiene una renta de 12 puntos con relación al descenso y tiene a 10 la promoción de ascenso, pero Carlos Castro advierte que "pensar en el play-off sería una locura porque aún no estamos salvados. Debemos seguir partido a partido porque así nos está yendo bien".

El delantero asturiano solo quiere pensar en el choque ante el Córdoba el domingo 7 de abril a las 20.00 horas en el Martínez Valero, y reconoce que "me gustaría ser titular, pero es una decisión que debe tomar el técnico. Además, Nino y Yacine están a un gran nivel. Ojalá pueda disponer de más minutos. Yo estoy preparado para lo que decida Pacheta".