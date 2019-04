La oposición exige el cese inmediato de Milagros Otero

En el PP guardan silencio sobre el futuro de Milagros Otero mientras la oposición clama por su cese. Rechazado por el TSXG el recurso de casación, ya no hay más recorrido judicial para la sentencia que dice que hubo "desvío de poder y arbitrariedad" en la provisión de una plaza en la institución que dirige Otero, para la que fue elegida la hermana del portavoz popular en la Cámara, María Puy Fraga.

Desde el PSOE reclaman a Feijoo que encuentre la fórmula para que la Valedora se haga a un lado. "El daño a la institución ya está hecho", afirma la viceportavoz del PSOE, Patricia Vilán, "pero la institución debe estar por delante por encima de los intereses del Partido Popular y de Feijoo que no pueden utilizar las instituciones como si fueran la sala de estar de su casa".

Desde En Marea, su portavoz, Luis Villares considera que no puede estar al frente del Valedor do Pobo alguien que ha faltado, en la contratación de personal, al principio de igualdad y mérito. "No puede ser que la persona que tiene como encargo defender los intereses de los ciudadanos ante las instituciones sea primera en vulnerarlos", añade Villares.

Similares argumentos en el BNG. Según la diputada nacionalista, Noa Presas, el paso del tiempo les ha dado la razón porque ya en su día criticaron a PP y PSOE por apoyar el nombramiento de una Valedora que tenía muchas conexiones con el Partido Popular y que "ha demostrado ser la Valedora del PP".