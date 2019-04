El Amaia colgó el cartel de "No quedan entradas" en 22 ocasiones el pasado año

Las delegadas de Cultura y Euskera Juncal Eizaguirre y Mónica Martínez han dado a conocer los números que registró el Centro Cultural Amaia en el último año. Son datos presentados recientemente en el Consejo Asesor de Cultura.

"No hay semana que no tengamos alguna actividad en el Centro Cultural Amaia. La programación de actos en cada una de sus salas es cada vez más alto, hasta el punto que en ocasiones es muy complicado encontrar huecos libres si no se reserva con suficiente antelación. Esto tiene un lado muy positivo si se tiene en cuenta que la asistencia a las actividades es muy alto, lo que significa que el interés es muy grande. De hecho en más de 20 ocasiones hemos tenido que colgar en taquilla a lo largo del año pasado el cartel de 'No quedan entradas'", explica Juncal Eizaguirre.

El auditorio, con alrededor de 600 butacas, es el espacio que concentra el mayor número de actividades, entre ellas las de mayor envergadura, pero cabe señalar que el Centro Cultural Amaia también tiene otras salas donde se desarrolla mucha actividad como la sala de conferencias, la sala de danza o la galería de exposiciones. En total, a lo largo de todo el 2018 tuvieron lugar 399 actos, de los cuales el 55% fueron organizados por el Ayuntamiento de Irun y el 45% por otras entidades, asociaciones o particulares. Contando todas las actividades se ha registrado una afluencia de público de 60.677 entradas.

Por espacios, el auditorio acogió 235 actividades, seguido por la sala de danza con 90 iniciativas; la sala de conferencias por ejemplo, 65. Entre las temáticas que rodean las propuestas culturales que aquí se desarrollan destacan las actuaciones musicales, que atrajeron en 2018 a 15.571 espectadores; en segundo lugar aparecen los espectáculos teatrales con 11.988 asistentes.

Entras las iniciativas organizadas, hay un apartado muy importante que viene de la mano del área de Euskera y Educación. Su delegada Mónica Martínez señalaba que "quizá no son actividades que sean muy conocidas porque en algunos casos no se publicitan mucho al ser para un público muy concreto. Son los actos pensados para los centros escolares y que se celebran por la mañana para que puedan asistir los alumnos y sus profesores. Son por ejemplo los conciertos pedagógicos o películas en euskera".

En detalle, el área de Euskera organizó en el C.C. Amaia una veintena de actividades, entre ellas, cine escolar, teatro y danza (se estima en torno a 5.000 asistentes, de los cuales casi 4.000 son niños/as); el departamento de Educación coordinó más de una docena de sesiones (concierto pedagógicos) con la participación de alrededor de 4.000 jóvenes. Mónica Martínez también recordaba que el Centro Cultural Amaia también acoge cada año el certamen IrunBreak y varias charlas en las que participa el área de Juventud.

22 llenos

La gran actividad del Centro Cultural Amaia en 2018 nos deja también un dato significativo; hasta en 22 actividades el auditorio se llenó. "Desde la actuación de monólogos que siempre se programa para arrancar el año, hasta por ejemplo los espectáculos de Navidad, encontramos citas a lo largo de todo el año que han sido un éxito rotundo de publico", explicaban desde el área de Cultura.

En concreto, la delegada Juncal Eizaguirre apuntaba algunos nombres como conciertos de la Banda 'Ciudad de Irun', el Abesbatzen Eguna, documentales del ciclo Dokuirun, espectáculos de las academias de baile, la película '1933', la presentación de comparsas de Carnaval o el teatro con Lola Herrera. Asimismo Juncal Eizaguirre agradecía la implicación de entidades y asociaciones para dinamizar este espacio. "En algunos casos son actos promovidos por el Ayuntamiento pero la gran actividad de este recurso que para una ciudad es muy importante, responde también al interés que ponen otros impulsores para completar la agenda y con los que queremos colaborar porque entendemos enriquece la oferta de actividades en Irun".

La delegada de Cultura aprovechaba asimismo para destacar el trabajo y el compromiso de todo el personal del centro cultural "por hacer que todo el mundo se sienta como en casa y disfrute con la actividad".