María Cantos afirma que será la candidata a la Alcaldía de la capital

La coordinadora local de Ciudadanos en Jaén, María Cantos, ha explicado que, desde Ciudadanos, le han asegurado que será la candidata a la Alcaldía de la capital por la formación naranja.

Pretende acabar así con los rumores existentes de que podría no ser ella la elegida para concurrir a las próximas elecciones municipales. Por el momento, no hay confirmación oficial, pero Cantos asegura que todo se debe a que "hay que dar todo el protagonismo a las elecciones generales". Además, opina que el retraso no perjudicará a su candidatura puesto que ella sigue "trabajando por Jaén".

"La verdad es que espero que se haga antes de las elecciones municipales porque al paso que vamos...", ha sido la respuesta a preguntas de los periodistas. Asimismo, ha añadido que confirmación oficial "no hay. Pero, vamos, que sí, que lo soy, me lo han dicho".

Cantos ha aseverado que "esto me serviría mucho para apretar arriba; decir: por favor, a ver si ya puede oficialmente salir algo".