A Pedro Pacheco, alcalde

Pedro Pacheco, alcalde de Jerez durante cinco lustros, ha cumplido esta semana 70 años y ha estado en Radio Jerez. Un lujo escucharle siempre, es un hombre culto, inteligente, que pocas veces da una puntada sin hilo. Durante su vida pública vivió por y para Jerez, su auténtica pasión.

Ha sido el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, yo así lo creo. Tuvo errores y muchos aciertos y se equivocó al no medir bien los tiempos al final de su gestión en el Ayuntamiento, le sobraron los últimos años, porque una salida a tiempo hubiera sido una victoria. Proyectó en su cabeza allá por el año 79 – ya ha llovido- una ciudad moderna, distinta, limpia y bien gestionada. Imaginó un circuito, pero no podía ser uno más, tenía que ser el mejor y lo logró. Se equivocó en el fútbol, batalla con el Xerez CD que perdió en las formas, no en el fondo. Años después lo reconocía en la SER.

Ya no quedan políticos como él. No como aquellos que diseñaron este Jerez que hoy conocemos, aunque algunos lo anden estropeando, los Manuel Ángel González Fustegueras, Antonio Reyes, Rosa Bautista o Pepe Carrión entre otros. Pacheco era un gestor nato, un emprendedor que ahora anda metido en crear una Fundación para coabyuvar al equipo de gobierno de turno que quiera mejorar la ciudad. Pregúntenle, que Pedro sabe de esto un buen rato.

Pasarán los años y algún día, espero pasear por una calle que lleve su nombre o darle de comer a las palomas en la plaza Pedro Pacheco, sería de justicia, porque fue un buen alcalde, a pesar de sus últimos años. Por cierto, feliz cumpleaños alcalde.