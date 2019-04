Dani Jurado, un valor seguro

El Xerez CD ya ha empezado a preparar el partido ante la Balompédica Lebrijana, fijado para el domingo a las seis de la tarde en las instalaciones municipales de La Granja.

Amin ha sido sancionado con un partido por acumulación de tarjetas y Raúl volverá al centro de la defensa, pero Calle, que parece que tampoco podrá sentarse en el banquillo, tiene la duda aún de Israel, que se probó durante el primer entrenamiento semanal pero quiere forzar un poco más el miércoles para comprobar si mejora o no de esa elongación en el sóleo que sufrió hace varias semanas.

El equipo xerecista logró un punto en Las Cabezas en la última jornada de liga que le permite seguir un año más en Tercera División, pero Dani Jurado se muestra ambicioso en esta recta final de liga, “todavía quedan seis jornadas y nos debemos a este club, a este escudo y tenemos que salir al campo a darlo todo para conseguir el máximo número de puntos posibles”, asegura en la Cadena SER.

El central ha sido un fijo con los tres entrenadores que han pasado por el equipo esta temporada. Se perdió los primeros partidos de liga por lesión, pero luego siempre ha estado presente en el once titular, excepción claro de las veces que ha tenido que parar por sanción. Su año por lo tanto, ha sido excepcional en el Xerez CD: “En lo personal estoy contento, he jugado continuamente y en eso no me puedo quejar. Sí es verdad que todos queríamos estar peleando por unos objetivos más altos, pero la temporada ha salido así y ya no hay nada que hacer”, lamenta.

El defensa xerecista estaba convencido de que rendiría a un buen nivel, “tenía claro cuando salí del Sanluqueño que estaba para seguir jugando al fútbol. Si hubiera imaginado que esta temporada, que está siendo muy dura, no la iba a aguantar, lo hubiera dejado el año pasado cuando ascendimos a Segunda B en Sanlúcar”.

Preguntado por si le gustaría formar parte del proyecto deportivo de la próxima temporada, el sanluqueño sostiene que “aquí me he encontrado muy bien, me gustaría seguir, estoy my contento en el Xerez, la gente me ha demostrando su cariño y si quisieran sólo sería cuestión de hablarlo”.