La unión hace la fuerza

La implicación de un vestuario al completo, posiblemente, sea una de los retos más complicados de conseguir en esto del fútbol. Siendo conscientes de que cada jugador tiene unas pretensiones, que cada uno es de su madre y de su padre y que todos ni mueren por un club ni se implican de la misma forma en él.

Una de las mejores hazañas que protagonizó en el vestuario del Xerez Deportivo FC su anterior técnico, Pepe Masegosa, fue conseguir que todos y cada uno de los jugadores que conforman la plantilla estuvieran implicados al 100% con este club, sin excepción.

No es que lo diga yo, es que lo demuestran en cada entreno, cada victoria, cada derrota e incluso abiertamente en redes sociales. Quizás de todo esto no sólo tenga culpa Masegosa. También su afición y su director deportivo, Edu Villegas, que se encargó de explicar al dedillo a cada jugador todo lo que supone vestir esta camiseta. Y, por supuesto, los capitanes del equipo, jugando un papel vital a nivel interno.

Cuando en el fútbol atraviesas buenos momentos deportivos, estar unidos y felices es seguramente lo más sencillo. De hecho ocurre frecuentemente en el fútbol de élite. Lo difícil de gestionar llega cuando las dudas empiezan a asomar y los resultados no acompañan. Seguramente ahí cueste creer, lleguen los problemas con el entrenador y entre los mismos compañeros que no juegan los minutos que desean.

Desde que llegó Masegosa y se conformó este fantástico grupo humano, del que aún perdura la columna vertebral con los Padilla, Tamayo, Bello, Jorge Herrero, Camacho, Joaqui, Heredia y Adri Rodríguez, aún no he sido capaz de verles ni una sola fisura.

Precisamente esta temporada han tenido momentos duros cuando los malos resultados los alejaban del objetivo. También cuando algunos compañeros tuvieron que salir del grupo por decisiones deportivas e incluso momentos en el que el capitán del barco debía partir por los malos resultados. Y por qué no decirlo, ocasiones en las que parte de su propia afición dejaba de creer en ellos. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que jamás agacharon la cabeza. Que son los mismos que ahora han llevado este escudo hasta la cuarta plaza de play-offs.

Aunque, bajo mi punto de vista, aún tiene más mérito lo de aquellos jugadores que no están gozando de los minutos que les gustarían. Verlos entrenar, estar más que preparados para cuando llegue la oportunidad del míster, observar cómo saltan y festejan los goles de sus compañeros como si fueran suyos y, más aún, enfadarse como los que más cuando los resultados no acompañan, a pesar de no haber disputado ni un solo minuto. ¿Qué me decís de estos? Eso sí que es implicación con un escudo y un vestuario.

Miles de casos en el fútbol profesional en los que los suplentes ni prestan atención al partido, algunos ponen caritas y gestos hacia su entrenador y otros van más allá y dan la rajada monumental en los medios de comunicación.

Aún recuerdo un mensaje en Twitter, no hace mucho, en el que un aficionado recriminaba amistosamente a Antonio Bello la actitud del equipo y los malos resultados. Éste, en un gesto de confianza absoluta en los suyos y tranquilidad, le contestaba: “Te invito a una cena a final de temporada si el equipo no entra en play-offs”. Independientemente de la invitación -a la que por cierto me gustaría unirme- y por supuesto de si este club consigue terminar la temporada entre los cuatro primeros, esta respuesta muestra de forma muy sencilla la enorme confianza y unión que mantienen en este grupo, teniendo incluso a muchos en contra en ese momento.

Siempre he creído firmemente que la unión hace la fuerza y que en un grupo de poco sirven los protagonismos y las individualidades. Y si a esta plantilla tan sumamente unida le sumas la enorme calidad de sus componentes, sólo pueden llegar cosas buenas. Por todo esto, pase lo que pase de aquí a final de temporada, me tengo que quitar el sombrero con las 20 personas que componen este grupo.