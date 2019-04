Yuri, no; Aridane, seria duda

El derbi provincial estará huérfano de delanteros, o al menos de los tres goleadores de referencia que adornan ambas plantillas. Es lo que se desprende de la primera toma de contacto semanal de Cultural y Ponferradina. Sabida era la ausencia de Dioni Villalba con una rotura muscular en el abductor izquierdo y un mes de baja, pero los técnicos confíaban en la recuperación de los otros dos estiletes. La Deportiva descarta a Yuri de Souza, pichichi del grupo con 18 goles, para el duelo del Reino y para algún partido más debido a una lesión en el sóleo, mientras que las miradas en el Área Deportiva de Puente Castro apuntaban a Aridane Santana (13 tantos en la presenta campaña).

Aridane trabaja con el recuperador para llegar al derbi / Radio León

El gigante canario no compareció al primer entrenamiento grupal para continuar con su recuperación en la trastienda, que luego se trasladó al terreno de juego, pero siempre al margen de sus compañeros y con la vigilancia del recuperador Madinabeitia. Ejercicios de fuerza, carrera corta, leve contacto con el balón...Una demostración de que Aridane es seria duda para el partido tras sufrir hace una semana un tirón en el isquiotibial izquierdo que no llegó a romperse, según determinó el parte médico. Sin embargo, las sensaciones del jugador no evolucionan al mismo ritmo que las indicaciones médicas y por eso se autodescartó para viajar a Fuenlabrada.

José Manuel Aira y el resto del cuerpo técnico está en vilo por el estado de su ariete que, unido a la situación de Dioni, les obligaría a un ejercicio de funambulismo en el ataque. No hay más alternativas específicas en el primer equipo, el delantero del filial, Romagnoli, no está al cien por cien, aunque al menos en su equipo dan segura su presencia en el próximo partido, y la opción del juvenil Moha Abubakari, que hoy se ejercitó a sus órdenes, carece de recorrido al no tener licencia. Un panorama desolador que coloca a Ortiz, Liberto o, incluso, Señé como candidatos al "9" si desde la enfermería no se dice lo contrario.

El juvenil Moha Abubakari entrenó este miércoles con el primer equipo / Radio León

Trabajan los fisioteraperutas culturalistas a destajo porque además de lo dicho, Sergio Marcos y Yeray González no saltaron este miércoles al campo de entrenamiento. Del tinerfeño, que hoy celebra su 30 cumpleaños, se desconoce el motivo, mientras que Marcos se retiró el último encuentro con una sobrecarga en el gemelo que no debería impedirle ser titular contra la Ponferradina.